20 de milioane de dolari au fost găsite îngropate în păduri din Ungaria. Legătura banilor cu un fost ministru al lui Orban

2 minute de citit Publicat la 16:53 14 Noi 2026 Modificat la 16:53 14 Noi 2026

20 de milioane de dolari au fost găsite îngropate în păduri din Ungaria. Foto: Facebook/NVVH

Autoritățile din Ungaria au descoperit aproape 20 de milioane de dolari în numerar, ascunși în clădiri agricole, depozite și chiar îngropați în păduri, în cadrul unei anchete care îl vizează pe Miklos Sesztak, fost ministru în guvernul lui Viktor Orban. Acesta este suspectat că ar fi primit mită într-o schemă de corupție legată de compania de transport a statului, însă neagă acuzațiile, relatează BBC.

Seszták a fost ministru al Dezvoltării Naționale timp de patru ani, în perioada celor 16 ani în care Orban s-a aflat la conducerea Ungariei. Ancheta face parte din campania anticorupție lansată de noul premier, Peter Magyar, care l-a învins categoric pe Orban la alegerile din aprilie.

Vineri, după două zile de căutări în mai multe zone izolate ale țării, Magyar a declarat că descoperirea banilor marchează sfârșitul „mafiei”.

Milioane de dolari, ascunse în seifuri și îngropate în păduri

Anchetatorii au găsit teancuri de bancnote în seifuri, în clădiri agricole, locuințe și depozite, dar și îngropate în zone împădurite. Banii au fost descoperiți în timpul perchezițiilor efectuate în dosarul fostului ministru, potrivit unui comunicat al Oficiului Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor (NVVH).

În total, autoritățile au recuperat 5.071.632.000 de forinți, 2.658.350 de euro și 1.257.100 de dolari, sume care reprezintă împreună aproximativ 19,5 milioane de dolari.

Toți banii au fost depuși la Trezoreria Statului ungar, a precizat instituția.

Oficiul care a coordonat operațiunea a fost înființat pentru a investiga suspiciunile de corupție din perioada guvernării lui Viktor Orban. Peter Magyar a numit această campanie „Operațiunea Purgatoriul”.

Actualul premier a câștigat alegerile din aprilie promițându-le ungurilor o „schimbare de regim” și o luptă împotriva corupției. De când a preluat conducerea guvernului, acesta a început să elimine o serie de politici introduse în timpul mandatului predecesorului său.

Viktor Orbán s-a confruntat ani la rând cu acuzații de corupție și favoritism. În timpul guvernării sale, Uniunea Europeană a ajuns să descrie Ungaria drept o „autocrație electorală”, iar administrația sa a fost acuzată că ar fi oferit contracte și proiecte publice profitabile unor persoane apropiate puterii.

Fostul premier a respins în repetate rânduri aceste acuzații.

Din luna septembrie, doi foști miniștri ai săi, printre care și Miklos Sesztak, precum și fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, Gyorgy Matolcsy, se află în arest în cadrul unor anchete separate de corupție. Toți trei neagă că ar fi comis vreo ilegalitate.

Fratele lui Viktor Orban, reținut într-un alt dosar. Fostul premier acuză o răzbunare politică

Anchetele care îi vizează pe apropiații fostului premier nu se opresc aici. Luni, autoritățile ungare l-au reținut și pe fratele lui Viktor Orbaán, alături de alte trei persoane, într-un dosar privind traficul de migranți.

Orbán susține că ancheta este o răzbunare politică și că actuala putere încearcă să își elimine adversarii.

„În acest joc murdar, scopul este eliminarea adversarului politic și instaurarea unui sistem cu un singur partid”, a declarat fostul premier.

Acesta a susținut că adevărata țintă a autorităților este chiar el, iar fratele său ar fi fost folosit pentru a pune presiune asupra lui.

„Eu sunt ținta, fratele meu mai mic este doar un instrument”, a afirmat Viktor Orban.