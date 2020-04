Adrian Ursu a declarat că este vorba despre 300 de persoane confirmate cu coronavirus dintr-un total de 500 de angajați ai abatorului. Abatorul aparține unuia dintre cei mai mari procesatori de carne din Germania.

”300 dintre ei sunt în carantină de tip medical, în spații special amenajate unde sunt sub asistență medicală zilnică, ceilalți 200 sunt în izolare de serviciu, respectiv sunt duși în fiecare zi la locul de muncă, sub supraveghere și sunt aduși seara la domiciliile lor unde sunt obligați să rămână sub izolare”, a declarat realizatorul.

Pe de altă parte, alte câteva zeci de persoane de la ferma unde un român a decedat, au fost confirmate.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, cei care administrează această fermă, au refuzat atât pentru presa germană cât și pentru autorități să difuzeze date complete, spunând că așeaptă datele testării.

Ambasadorul Emil Hurezeanu a declarat, marți, la Antena 3, că la firma din Sud-Vestul Germaniei lucrează 700 de oameni, din care circa 500 sunt români.

„Cazul îngrijorător este al celor câteva sute de muncitori români care lucrează, unii și de ani de zile, la o firmă mare, de prelucrare a cărnii, în Sud-Vestul Germaniei. E unul dintre cei mai mari furnizori de carne și produse din carne din Germania. Aici lucrează 700 de muncitori străini, cam 500 vin din România, iar ei sunt angajați a trei întreprinderi străine, două din România și una din Polonia, care sunt subcontractate de concernul german. Oamenii aceștia, spre deosebire de muncitorii sezonieri lucrează în mod deosebit în abatoare, în condiții extrem de grele, cu distanță mică între ei, dar locuiesc în oraș, în condiții decente, nu sunt obligați să locuiască în ferme. Sunt între 200 și 300 de cazuri (cu COVID-19 – n.r.). (...) Mulți au fost internați, unul dintre ei aflu acum, din surse româno-germane civice, e vorba de Asociația Româno-Germană care funcționează pe bază de voluntariat, mulți au fost externați. Cel care a fost supus intubării cu un mecanism de ventilare mecanică a fost externat. Cazul critic a fost lămurit”, a spus Emil Hurezeanu

La rândul său, Oana Kriechbaum, avocat PFORZHEIM, reprezentantul Asociației Româno-Germane, a spus că 300 de angajați ai firmei au fost testați pozitiv.

„Situația este următoarea: 300 de angajați ai acestei firme, Muller, sunt testați pozitiv și sunt transferați în trei centre diferite în care li se asigură 24 de ore grijă și asistență medicală în fiecare zi. Sunt toți asimptomatici, nu au avut simptome nici măcar de gripă ușoară, dar sunt testați pozitiv. Ceilalți 200 care au fost testați negativ sunt toți în carantină deservită. Asta înseamnă că atât ei, cât și familiile lor sunt duși la serviciu și înapoi acasă dar nu au voie să părăsească domiciliul nici la cumpărături, nici să plimbe câinele”, a spus Oana Kriechbaum, la Antena 3.

Aceasta a afirmat că muncitorii locuiesc în oraș, cei mai mulți câte patru în locuință și nu sunt dintre muncitorii sezonieri care locuiesc în zona fermelor.

De asemenea, Oana Kriechbaum a precizat că muncitorii români infectați nu sunt dintre cei care au plecat în ultima vreme la cules de sparanghel, unii dintre ei fiind angajați de ani de zile ai abatorului.