Ambasadorul rus la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev fusese numit în funcție în mandatul lui Trump

Modificat la 19:33 11 Noi 2026

Publicat la 18:50 11 Noi 2026

<1 minut de citit Publicat la 18:50 11 Noi 2026 Modificat la 19:33 11 Noi 2026

Foto: Profimedia Imagges

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat, miercuri, diplomația de la Moscova, relatează CNN.

Cauza morții nu a fost anunțată deocamdată. În comunicatul ministerului rus de externe se precizează că Darciev „a murit subit”.

Vladimir Putin l-a numit pe Darciev ambasador la Washington în martie 2025, pentru a conduce eforturile de apropiere de administrația Trump, care au provocat îngrijorare în Ucraina și în țările europene.

Diplomat cu o experiență îndelungată, Darciev era cunoscut pentru criticile dure pe care le adresase în trecut Occidentului.