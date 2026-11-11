Antena 3 CNN Externe Ambasadorul rus la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev fusese numit în funcție în mandatul lui Trump

Ambasadorul rus la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev fusese numit în funcție în mandatul lui Trump

Adrian Dumitru
<1 minut de citit Publicat la 18:50 11 Noi 2026 Modificat la 19:33 11 Noi 2026
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Aleksandr Darciev
Foto: Profimedia Imagges

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat, miercuri, diplomația de la Moscova, relatează CNN.

Cauza morții nu a fost anunțată deocamdată. În comunicatul ministerului rus de externe se precizează că Darciev „a murit subit”.

Vladimir Putin l-a numit pe Darciev ambasador la Washington în martie 2025, pentru a conduce eforturile de apropiere de administrația Trump, care au provocat îngrijorare în Ucraina și în țările europene.

Diplomat cu o experiență îndelungată, Darciev era cunoscut pentru criticile dure pe care le adresase în trecut Occidentului.

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Etichete: SUA Rusia relatii SUA-Rusia ambasador decese

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