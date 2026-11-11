Ambasadorul rus la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev fusese numit în funcție în mandatul lui Trump

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat, miercuri, diplomația de la Moscova, relatează CNN.
Cauza morții nu a fost anunțată deocamdată. În comunicatul ministerului rus de externe se precizează că Darciev „a murit subit”.
Vladimir Putin l-a numit pe Darciev ambasador la Washington în martie 2025, pentru a conduce eforturile de apropiere de administrația Trump, care au provocat îngrijorare în Ucraina și în țările europene.
Diplomat cu o experiență îndelungată, Darciev era cunoscut pentru criticile dure pe care le adresase în trecut Occidentului.