Accident aviatic în Siberia: patru persoane au murit

Avionul zbura dinspre Irkutsk către aeroportul din Kazachinskoye. Potrivit anchetatorilor, pilotul a încercat să aterizeze, dar a ratat pista, și s-a prăbușit în taigaua siberiană, la câțiva kilometri de aeroport.

Avionul a luat foc. La bordul aeronavei erau 16 persoane. Căpitanul, și încă 3 pasageri au murit.

Doar cinci persoane au putut ieși singure din avionul avariat. Restul au avut nevoie de tărgi.

Potrivit anchetatorilor, tragedia a fost provocată de o defecţiune a sistemului de navigaţie, cauzată de ceață.

Avionul era fabricat în 2014 în Cehia, potrivit Aviation 24.

??⚡Passenger plane crash lands in #Siberia. Four casualties and 12 more injured.

The L-410 aircraft reportedly landed in Taiga & "caught fire".



More details awaited... pic.twitter.com/fu2ihvp3cR