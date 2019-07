foto- Pexels

Actorul George Hilton s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Anunțul trist a fost făcut de partenera sa.

Hilton este britanic, dar s-a născut în Montevideo, Uruguay, în 1934.

La vârsta de 21 de ani a plecat în Argentina, unde și-a început cariera în cinematografie, iar ulterior s-a dus în Italia.

A devenit cunoscut pentru apariția în „Massacre Time” (1966), de Lucio Fulci. Apoi a obținut numeroase roluri principale, cum ar fi „The Colors of the Dark” (1972), regizat de Sergio Martino, şi „The Case of the Bloody Iris” (1972), de Giuliano Carnimeo.