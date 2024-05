Adjunctul șefului de Stat Major al armatei ruse a fost arestat. Vadim Șamarin, al patrulea oficial militar de rang înalt pus pe făraș de Vladimir Putin

Informația este difuzată în presa rusă de joi și preluată de agențiile internaționale de presă.

Șamarin este suspectat de luare de mită pe scară largă iar locuința sa a fost percheziționată, a relatat publicația Kommersant.

Arestarea sa este a patra dintr-o serie ce i-a vizat pe mai mulți oficiali de rang înalt din Ministerul Apărării.

"Seria neagră" a militarilor acuzați de corupție a început în aprilie, când ministrul adjunct al Apărării, Timur Ivanov, a fost plasat în arest preventiv sub suspiciunea de luare de mită.

❗️ Vadim Shamarin, deputy chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, has been detained, Russian media reported pic.twitter.com/9LStceD7JE