Agenții ICE au împușcat un bărbat în propria mașină, la New York. Pe bancheta din spate era și un copil de cinci ani

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Polițiștii anti-imigrație din SUA (ICE) au împușcat și rănit grav un bărbat, joi, în timp ce acesta se afla în mașina sa, relatează AFP și Reuters. Pe bancheta din spate se afla și un copil de cinci ani.

Incidentul a avut loc după-amiaza în cartierul Marble Hill, în nordul cartierului Manhattan şi în imediata vecinătate a cartierului Bronx.

Agenţii federali desfăşurau o operaţiune pentru a-l aresta pe bărbatul în cauză, prezentat drept un cetăţean dominican aflat ilegal în ţară şi având antecedente penale, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Homeland Security (DHS).

„În timpul confruntării, un agent ICE a tras cu arma din dotare, iar individul a fost rănit. Agenţii (...) i-au acordat imediat primul ajutor. Bărbatul este în viaţă şi a fost transportat la un spital local”, a adăugat acesta, fără a preciza ce anume l-a determinat pe agent să deschidă focul.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la faţa locului în aceeaşi seară, primarul din New York, Zohran Mamdani, a spus că a fost un „incident revoltător”.

„Agenţii ICE au înconjurat vehiculul bărbatului înainte de a deschide focul. Purtau veste reflectorizante, specifice lucrătorilor în construcţii, şi măşti care le ascundeau feţele. Nu era nicio modalitate rezonabilă de a-i identifica drept agenţi ai forţelor de ordine”, a spus el.

„Tocmai se terminaseră cursurile la şcoală. Strada era plină de familii şi copii (...) Un copil de cinci ani se afla pe bancheta din spate. Slavă Domnului, a scăpat nevătămat fizic”, a declarat primarul new-yorkez.

Administrația Trump acuză

Potrivit DHS, victima ar avea „legături cu gruparea infracţională Trinitarios, aceeaşi grupare care anul trecut a împuşcat cu brutalitate un agent al poliţiei de frontieră”.

„Acest cetăţean străin cu statut ilegal (...) a fost arestat de poliţia din New York pe 7 decembrie 2023, dar a fost eliberat câteva zile mai târziu din cauza politicilor iresponsabile de sanctuar promovate de democraţi”, se arată în comunicarea făcută de Homeland Security (departamentul face parte din administrația Trump).

Oraşul New York, un bastion democrat, are o relaţie tensionată cu autorităţile federale pentru imigraţie, limitând pe cât posibil cooperarea cu acestea - ceea ce nu a împiedicat o intensificare semnificativă a activităţii agenţiei în metropolă de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Tensiuni

Joi seară, câteva sute de adversari ai poliţiei pentru imigraţie s-au adunat pentru a protesta paşnic la faţa locului. Ulterior, aceştia s-au deplasat în apropierea spitalului unde primea îngrijiri victima, aflat în zona în care a avut loc schimbul de focuri.

Tensiunile s-au amplificat când mai multe persoane au încercat să blocheze ieşirea maşinilor din incintă, fiind, ulterior, îndepărtaţi de către forţele de ordine, care au instalat bariere.

În cadrul conferinţei de presă, Zohran Mamdani a mai spus că a încercat să „negocieze” telefonic „eliberarea” bărbatului rănit cu preşedintele Trump şi cu șeful Homeland Security, Markwayne Mullin.

„Aceste negocieri au eşuat. În urmă cu puţin timp, agenţii ICE l-au urcat pe bărbat într-un vehicul fără însemne oficiale şi l-au transportat rapid de la faţa locului”, a continuat el.

„New York-ul nu va sta cu mâinile în sân în timp ce agenţii ICE îi împuşcă pe locuitorii oraşului. Şi nu vom renunţa la solicitarea - susţinută în repetate rânduri de atâţia oameni, inclusiv de mine - ca această agenţie să fie desfiinţată”, a declarat Mamdani.

„Aşteptăm ca autorităţile federale să clarifice pe deplin circumstanţele” incidentului armat, cu transparenţă totală, a insistat la rândul ei guvernatoarea statului, Kathy Hochul.

Agenţii ICE, care sunt însărcinaţi cu punerea în aplicare a campaniei de deportări în masă cerute de Donald Trump, acţionând puternic înarmaţi şi adesea mascaţi, se confruntă cu critici intense în întreaga ţară, mai ales după împuşcarea mortală a doi cetăţeni americani la Minneapolis, la începutul acestui an.

În New York, potrivit unui audit municipal publicat în luna mai, 5.567 de persoane au fost arestate de ICE în metropolă şi în zonele limitrofe în perioada cuprinsă între 20 ianuarie 2025 şi 10 martie 2026.