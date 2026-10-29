Protestatarii din Albania, amenințați cu amenzi de 6.000 de euro, de șase ori cât un salariu

1 minut de citit Publicat la 08:35 29 Oct 2026 Modificat la 08:37 29 Oct 2026

sursa foto: Hepta

Albania a introdus amenzi de peste 6.000 de dolari pentru demonstranții care participă la un protest ce degenerează în violențe, chiar dacă ei personal nu comit acte violente, în încercarea guvernului de a pune capăt manifestațiilor care cer demisia premierului, scrie The Guardian.

Capitala Tirana este zguduită de luni de zile de proteste antiguvernamentale, care în ultimele zile s-au transformat în adevărate lupte de stradă între forțele de ordine și protestatari.

Mișcarea, care nu are lideri, a început pașnic în luna mai, cu manifestații împotriva unui proiect hotelier de lux într-o rezervație naturală, susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

La jumătatea lui octombrie, aceasta s-a transformat într-un val de proteste conduse de studenți, îndreptate împotriva corupției, a deficiențelor din sistemul de sănătate și a lipsei de perspective pentru tineri într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori.

Miercuri, guvernul condus de premierul Edi Rama a adoptat măsuri legislative care prevăd amenzi de până la 500.000 de leki (5.500 de euro) pentru „oricine alege să rămână într-o mulțime” care comite acte de violență sau jafuri într-un spațiu public ori care „își ascunde identitatea”.

Salariul mediu brut în Albania este de 930 de euro pe lună.

Poliția a primit, de asemenea, puterea de a restricționa temporar adunările în anumite zone, inclusiv în apropierea instituțiilor de învățământ, a unităților sanitare și a clădirilor guvernamentale, dacă există riscul unor violențe. Măsurile prevăd și sancțiuni pentru instigarea la violență în mediul online, precum și despăgubiri pentru micile afaceri afectate în timpul protestelor.

Măsurile intră în vigoare imediat, însă trebuie aprobate de parlament în termen de 45 de zile pentru a rămâne valabile.

Rama a declarat duminică că s-a inspirat dintr-un proiect de lege francez, adoptat miercuri de Senat, care i-ar face pe protestatari răspunzători financiar pentru pagubele produse în timpul manifestațiilor de stradă.

Premierul a dat vina în repetate rânduri pe „actori străini” pentru violențe și a acuzat atât Rusia, cât și Iranul că alimentează dezinformarea online. Totodată, Rama a făcut apel la „dialog”.