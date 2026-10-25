Alegeri prezidențiale cu prezență extrem de scăzută în Bulgaria. Până la ora 16 veniseră la vot mai puțin de 16% dintre votanți

Foto: Agerpres

În Bulgaria se organizează alegeri prezidențiale anticiapte în această duminică, după demisia din primăvară a lui Rumen Radev, devenit între timp prim-ministrul țării. Fosta sa vicepreședintă, Iliana Iotova, candidează acum pentru un mandat plin în fruntea statului bulgar și pare să fie favorită, conform sondajelor. Prezența extrem de scăzută, însă, pare să fie detaliul cel mai semnificativ al acestor alegeri - până la ora 16:00 prezența era de 15,95%, cea mai mică din ultimii 20 de ani.

Sondajele o plasează pe președinta interimară Iliana Iotova, în vârstă de 61 de ani, și pe fostul prim-ministru interimar Andrei Ghiurov, de 50 de ani, în fruntea unei competiții electorale la care participă 27 de candidați.

Bulgaria: Presidential election (first round) Turnout at 4:00 PM EET 2006*: 33.61% 2011*: 39.67% 2016*: 45.11% 2021: 25.72% 2026: 15.95% Source: Central Electoral Commission * - Turnout at 5:00 PM ➤ https://t.co/lIyYX60SYk #Bulgaria https://t.co/SUDarOpeeZ — Europe Elects (@EuropeElects) October 25, 2026

Deși funcția prezidențială are un caracter în mare parte ceremonial, scrutinul de duminică a căpătat o importanță suplimentară după o serie de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în largul coastelor Bulgariei, soldate, cel mai probabil, cu moartea a aproximativ 24 de marinari de diferite naționalități.

Atacurile, care au provocat condamnări internaționale și îngrijorări privind extinderea războiului din Ucraina, au determinat guvernul bulgar să solicite asistență din partea aliaților pentru consolidarea securității maritime. Bulgaria a evitat să acuze direct Rusia de comiterea atacurilor, însă prim-ministrul Rumen Radev a declarat că rezultatul acestora „avantajează Federația Rusă”.

Ambii candidați principali la președinție au condamnat atacurile, dar au poziții diferite în privința războiului în ansamblu.

Ghiurov, care a ocupat anul acesta funcția de prim-ministru interimar, este susținut de partide reformiste pro-occidentale și și-a exprimat de multă vreme sprijinul pentru Ucraina. În timpul mandatului său de premier, el a semnat un acord de cooperare în domeniul securității cu Ucraina.

„Vreau ca Bulgaria să aibă propria voce în Europa. Să fie un aliat de încredere în NATO, care își apără interesele printr-o bună pregătire, o diplomație puternică și o poziție clară”, a declarat el la un miting electoral organizat joi.

Iotova, fostă vicepreședintă, a devenit președintă interimară în ianuarie, după ce Radev a demisionat pentru a participa la alegerile parlamentare, pe care le-a câștigat cu o platformă considerată favorabilă Kremlinului de numeroși analiști politici.

Radev o susține pe Iotova, iar amândoi pledează pentru încheierea războiului prin „mijloace diplomatice”.

O victorie a Ilianei Iotova ar face din ea prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei.

„Adversarii mei susțin că trebuie să existe un război de uzură”, a declarat ea la un miting organizat joi. „Adevărul este că noi toți suntem cei mai epuizați”.

Potrivit sondajelor realizate de Alpha Research, Iotova ar obține 41% din voturi, iar Ghiurov 28%.

Dacă niciun candidat nu obține majoritatea voturilor, un al doilea tur de scrutin va avea loc pe 1 noiembrie.