Un bărbat într-o camionetă fără numere de înmatriculare a anunțat poliția din Washington că are o bombă. Zona din jurul Bibliotecii Congresului, evacuată

Incidentul a început în jurul orei locale 9.15 (16.15 în România), când vehiculul suspect (foto interioară) a urcat pe trotuar în exteriorul Bibliotecii Congresului SUA.

Șoferul i-a spus polițistului care a sesizat vehiculul fără plăcuțe de înmatriculare că are o bombă. Polițiștii au decis evacuarea zonei după ce au observat că individul ținea în mână un obiect care ar fi putut fi un detonator.

Oficialii poliției au declarat că negociatorii încearcă să soluționeze "pașnic" incidentul.

Un bărbat aflat într-o camionetă situată în apropiere de Biblioteca Congresului a fost înconjurat de polițiști după ce le-a spus ofițerilor că are o bombă.

Vehiculul nu avea plăcuțe de înmatriculare. Când camioneta a fost depistată de polițiști în cursul dimineții, aceștia au anunțat o posibilă amenințare cu bombă.

Bărbatul din interior a comunicat cu polițiștii prin bilete scrise pe care le-a arătat din interiorul mașinii.

Dispozitivul masiv de intervenție mobilizat în urma alertei a inclus, pe lângă ofițeri de polițe, pompieri și ambulanțe, și lunetiști amplasați pe clădiri.

În urma alertei cu bombă, zona din jurul clădirii a fost evacuată iar accesul a fost blocat de mașini de poliție și baricade.

A fost, de asemenea, evacuată clădirea de birouri Cannon House.

Biblioteca Congresului se află lângă sediul legislativului american și al Curții Supreme.

Congresul nu lucrează săptămâna aceasta.

La ora difuzării acestei știri, polițiștii încercau să determine dacă "dispozitivul este o bombă care poate fi detonată și dacă bărbatul din vehicul are un detonator.

La fața locului au fost trimise mașini de pompieri și ambulanțe. De asemenea, ofițeri ai FBI și ai altor agenții federale au ajuns în zonă.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t