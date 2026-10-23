Alertă de tsunami în Italia după 12 cutremure. Școlile și clădirile publice au fost evacuate în Sicilia: "Stați departe de coastă"

1 minut de citit Publicat la 19:43 23 Oct 2026 Modificat la 19:45 23 Oct 2026

Mai multe cutremure s-au produs vineri lângă Sicilia. A fost emisă alertă de tsunami. Foto: Getty Images

O alertă de tsunami a fost emisă în Italia, după o serie de cutremure detectate în largul coastei mediteraneene, scrie vineri The Independent. 12 mișcări seismice cu magnitudini între 3 și 5,7 au fost înregistrate în jurul prânzului în apropierea Siciliei, determinând evacuarea preventivă a școlilor din Palermo și Messina și a altor instituții publice.

Un tribunal a fost evacuat în Trapani, pe coasta de vest. Elevi și angajați ai primăriei au părăsit imobilele în Lipari, o insulă situată între Sicilia și Italia continentală.

A fost emisă o alertă de tsunami de nivel portocaliu, iar locuitorii au fost îndemnați să rămână vigilenți și să manifeste prudență în zonele de coastă. Ulterior, alerta a fost ridicată.

Conform The Independent, epicentrul fenomenului seismic s-a situat la mai puțin de 100 de kilometri de Palermo, oraș având o populație de aproape 650.000 de locuitori.

We just had an earthquake in Sicily #earthquake in Sicily. #Big jolt #terremoto #Bagheria https://t.co/PXP2uruZ52 — Joseph Frascati (@joey_frascati) October 23, 2026

Localnicii au spus că seismele s-au simțit în Palermo, Patti, Licata, Capo d'Orlando și Campofelice di Roccella.

12 cutremure în largul coastei Italiei, vineri. Sicilia, lovită de o tornadă la începutul lunii

Institutul de Geofizică al Statelor Unite (USGS) a înregistrat un cutremur cu magnitudinea 5,7, la o adâncime de 10 km, la nord de Sicilia, la ora locală 10:19. Celelalte 11 seisme au avut, toate, o magnitudine de peste 3,0, au precizat autoritățile.

"În prezent, nu au sunt date privind vătămări ale persoanelor sau pagube materiale, însă considerăm că este de datoria noastră să luăm toate măsurile necesare pentru siguranța cetățenilor noștri", a spus Roberto Lagalla, primarul din Palermo.

El a i-a îndemnat pe locuitori să stea departe de mare și să respecte instrucțiunile autorităților competente.

La începutul acestei luni, orașul sicilian Marsala și localitățile învecinate au fost lovite de o tornadă , într-un eveniment despre care experții spun că este aproape fără precedent pentru această insulă mediteraneană.

Pe 9 octombrie, în timp ce tornada a trecut prin zonă, au fost răsturnate vehicule iar două persoane au fost grav rănite. O casă a fost distrusă, iar o școală și alte clădiri au suferit avarii.

"A fost aproape ca o tornadă americană. Nu s-a mai văzut ceva atât de violent în memoria vie", a declarat la momentul respectiv pentru Reuters Salvatore Cocina, șeful agenției de protecție civilă din Sicilia.