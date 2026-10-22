Alertă în Franța după ce virusul Shamonda, care afecta animalele, a fost descoperit pentru prima dată la om. Pacientul a murit

Autoritățile sanitare franceze au anunțat, pentru prima dată, primul caz uman de infectare cu virusul Shamonda, deși virusul afectează, de obicei, animalele de fermă. Pacientul infectat a murit ulterior, scrie Reuters.

Virusul Shamonda este un Orthobunyavirus transmis de insecte care afectează în principal animalele domestice, în special bovinele, și se transmite prin mușcături.

Identificat pentru prima dată în Nigeria la mijlocul anilor 1960, virusul a fost ulterior detectat sporadic la animale din Africa și Japonia. Anul acesta s-a răspândit în mai multe țări europene.

Guvernul francez a declarat că virusul fusese considerat până acum netransmisibil oamenilor. Principala ipoteză este că pacientul ar fi putut fi infectat în estul Franței, unde virusul circulase printre animale în primăvara și vara anului 2026.

Totuși, autoritățile au subliniat că nu au observat niciun risc pentru populația generală, în momentul acesta.