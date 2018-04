Update: O camionetă a trecut de pe carosabil pe trotuar, între pietoni, luni, la Toronto, şi a rănit cel puţin opt-zece persoane, a anunţat poliţia canadiană, într-un mesaj în reţeaua Twitter preluat de agenţiile de presă internaţionale.



Şoferul a fost reţinut, informează presa locală; ziarul Toronto Sun a publicat pe site-ul său de internet fotografia unui bărbat arestat, iar poliţia a confirmat că este vorba despre şoferul camionetei.



Un martor a declarat agenţiei Reuters că incidentul s-a soldat cu cel puţin doi morţi. Mass media locale, preluate de AFP, susţin că sunt cel puţin patru răniţi care nu mai prezintă semne vitale.

Știrea inițială: O dubă a intrat în pietoni, pe o stradă din orașul canadian Toronto. Potrivit Poliției, au fost rănite aproximativ zece persoane, însă nu se știe momentan cât de grav.

Populația a fost sfătuită să evite locul în care a avut loc accidentul, scrie BBC.

Mai multe echipe de intervenție au fost trimise la fața locului.

Polițiștii îl caută pe șoferul dubei, care a fugit după accident.

More: Toronto subway service shut down after report that a van struck a number of people at Yonge Street and Finch Avenue East. No service on Line 1, between Sheppard and Finch Stations, and no shuttle buses at the moment. Yonge Street SB shut as well in area. (Photo by Jon Tam) pic.twitter.com/kwtacY7A0u