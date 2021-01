Mesaj de ameninţare în SUA: "Vom intra cu avionul în clădirea Capitoliului. Soleimani va fi răzbunat"

Mesajul vocal a fost transmis luni pe o frecvenţă folosită de piloţi şi se referă la data de 6 ianuarie.

"Vom intra cu avionul în clădirea Capitoliului. Soleimani va fi răzbunat", este mesajul auzit de controlorii de trafic aerian din New York.

Ameninţarea ar fi o răzbunare după moartea generalului iranian Qassem Soleimani, şeful operaţiunilor externe ale Gărzilor Revoluţionare iraniene, ucis de o dronă americană pe 3 ianuarie anul trecut la Bagdad.

FBI a preluat ancheta în cazul breşei în sistemul de comunicaţii al controlorilor de trafic aerian.

