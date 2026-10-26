„Amuzant”. Donald Tusk a râs când a auzit că Trump vrea să-l propună pe Viktor Orban șef la ONU

1 minut de citit Publicat la 16:18 26 Oct 2026 Modificat la 16:19 26 Oct 2026

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a ironizat, luni, informațiile conform cărora administrația Trump îl consideră pe Viktor Orban un posibil candidat la funcția de secretar general al ONU, în locul lui Antonio Guterres, al cărui mandat expiră pe 31 decembrie 2026.

Statele Unite l-au încurajat pe Orban să intre în competiție, a relatat, duminică, The Wall Street Journal, precizând că acesta ar putea fi un candidat de compromis, susținut de Rusia, SUA și China.

Întrebat despre informațiile publicate de The Wall Street Journal, Tusk a zâmbit și a declarat că nu auzise despre ele, a relatat Politico, luni.

„Nu demult, era candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene. Mi se pare la fel de amuzant ca primul zvon”, a declarat Tusk, făcând referire la o informație falsă apărută anterior despre posibilitatea ca Orban să devină președintele Comisiei Europene.

Orban, care a fost omul forte al Ungariei vreme mai bine de un deceniu și jumătate, a suferit o înfrângere categorică la alegerile din aprilie în fața partidului de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, un fost aliat al său devenit rival ulterior.

Orban a fost unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Donald Trump din Uniunea Europeană, împărtășind cu președintele american același tip de politică reacționară și provocatoare.

Președintele american l-a numit „un prieten adevărat” și și-a declarat sprijinul pentru candidatura sa, în timp ce vicepreședintele JD Vance s-a dus în Ungaria pentru a participa la campania electorală în favoarea lui Orban. Intervențiile americanilor, însă, a părut că au făcut mai mult rău decât bine.

La Bruxelles, în schimb, înfrângerea lui Orban a fost întâmpinată cu multă satisfacție.