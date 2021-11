Trandafiri roșii și o piesa punk-rock pentru ceremonia de adio a Angelei Merkel

Angela Merkel, care a ocupat postul de cancelar al Germaniei timp de 16 ani, a ales pentru ceremonia de adio piesele interpretei Hildegard Knef și a rockeriței punk din RDG Nina Hagen, informează revista Spiegel.

„Für mich soll’s rote Rosen regnen” (It Should Rain Red Roses For Me) de Hildegard Knef, actrița devenită cântăreață care s-a bucurat de un succes considerabil în Germania în anii 1960 și ’70.

Merkel a ales, de asemenea, „Du hast den Farbfilm vergessen” (Ai uitat filmul color) de Nina Hagen, care a ajuns în fruntea topurilor est-germane în 1974. Hagen avea să devină cunoscută mai târziu ca pioniera punk-ului.

Totodată, va fi interpretată cântarea bisericească “Doamne, Te Slăvim” (Großer Gott, wir loben dich).

Ambele piese vor fi interpretate de trupa militară a Bundeswehr, forțele armate germane, la Großer Zapfenstreich , o ceremonie organizată pentru a-și lua rămas bun de la cancelarii, președinții și miniștrii apărării germani.

Ceremonia de adio lui Merkel va avea loc joia viitoare în fața unei mulțimi mici din cauza restricțiilor cauzate de coronavirus, potrivit Politico.

Când von der Leyen a părăsit guvernul german la Bruxelles pentru a conduce Comisia Europeană, ea a ales clasicul soft rock „Wind Of Change” de la The Scorpions pentru ceremonia sa de rămas bun.

