Angelina Jolie ar putea candida la preşedinţia SUA. „Mă duc unde e nevoie de mine”

Starul hollywoodian Angelina Jolie a sugerat, într-un interviu difuzat la postul britanic BBC, că s-ar putea implica în politică, explicând că ar fi exclus această posibilitate în urmă cu 20 de ani.

Întrebată dacă se va implica în politică, Jolie a declarat: "Dacă mă întrebai acum 20 de ani, aş fi râs. Întotdeauna am spus că merg acolo unde este nevoie de mine. Nu ştiu dacă sunt potrivită pentru politică. Dar întotdeauna am glumit că nu ştiu dacă am vreun schelet în dulap".

"Pot lucra cu guverne şi pot lucra cu armata şi deci mă aflu într-o poziţie din care pot face multe", a mai spus Jolie, care a adăugat că, pentru moment, nu mai declară nimic în acest sens.