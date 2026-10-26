Antoine de Massy, vărul prințului Albert de Monaco, a fost găsit mort într-un scuar. Un bărbat a fost arestat preventiv

Antoine de Massy, în vârstă de 29 de ani, era nepotul prinţesei Antoinette, sora mai mare a prinţului Rainier al III-lea, tatăl lui Albert. Foto: captură Instagram/Antoine de Massy

Antoine de Massy, nepotul prinţesei Antoinette și vărul prințului Albert de Monaco, a fost găsit mort, la vârsta de doar 29 de ani, într-un scuar al principatului. Un bărbat, care apare pe înregistrări audio în compania tânărului, în orele dinaintea decesului său, a fost arestat preventiv, relatează Agerpres.

Antoine de Massy ar fi fost văzut ultima dată în noaptea sâmbătă spre duminică, plecând dintr-un club de noapte al principatului, clătinându-se. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit într-un scuar din apropierea cartierului din Larvotto, pe malul mării. Familia sa anunțase autoritățile că este dispărut.

La scurt timp, un bărbat a fost plasat în arest preventiv, a anunțat Parchetul General din Monaco, potrivit AFP. Persoana reținută ar fi un rezident monegasc de naţionalitate ucraineană.

Ancheta a fost extinsă după ce această persoană a fost surprinsă în înregistrări video alături de Antoine de Massy, a declarat procurorul general Stephane Thibault, confirmând astfel o informaţie apărută în Monaco-Matin.



Procurorul a subliniat că „în acest stadiu al anchetei cel reţinut este doar suspect sau martor al unor fapte, a căror calificare urmează a fi stabilită, iar ipoteza unui accident nu este exclusă”.



Antoine de Massy, în vârstă de 29 de ani, era nepotul prinţesei Antoinette, sora mai mare a prinţului Rainier al III-lea, tatăl lui Albert. Palatul princiar a anunțat că prinţul Albert al II-lea şi a prinţesa Charlene au fost întristați de această veste.

„Altețele Lor împărtășesc durerea familiei și a celor dragi și le transmit sincere condoleanțe în aceste momente grele. Pasionat de tenis, făcea parte dintr-o familie a cărei istorie era strâns legată de acest sport în Principat”, a transmis cuplul princiar într-un comunicat.

Antoine a început să joace tenis la vârsta de trei ani. Pasiunea pentru sportul alb i-a fost insuflată de tatăl său.

Ulterior, s-a mutat în Florida pentru a se antrena în paralel cu studiile și a declarat că speră să reprezinte Monaco la Jocurile Olimpice. Într-un interviu acordat revistei Vogue Italia în 2012, Antoine a spus că visul său era „să devină numărul unu în lume”, adăugând: „N-ar fi rău nici să ajung în top 20!”