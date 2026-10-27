Anunț surpriză al lui Zelenski. Negocierile pentru pace care ar fi trebuit să aibă loc la Bruxelles s-au anulat

1 minut de citit Publicat la 10:57 27 Oct 2026 Modificat la 12:04 27 Oct 2026

Volodimir Zelenski. sursa foto: Getty

Vizita pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să o facă săptămâna aceasta la Bruxelles, pentru discuții la nivel înalt cu SUA, UE și NATO, a fost anulată, scrie Euronews.

Dmitro Litvin, consilierul pentru comunicare al lui Zelenski, a declarat luni jurnaliștilor că Kievul nu mai poate confirma vizita din cauza unor schimbări în planurile părții americane.

Într-o declarație pentru presa ucraineană de duminică, Zelenski spusese că discuțiile erau planificate pentru 27 sau 28 octombrie și urmau să reunească reprezentanți ai Ucrainei, SUA și UE, precum și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Întrebată de Euronews despre aceste discuții, Comisia Europeană a transmis că rămâne implicată în eforturile diplomatice, fără să ofere însă alte detalii.

„Comisia continuă să participe la discuțiile și eforturile alături de aliați și parteneri pentru a obține o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, a declarat pentru Euronews un purtător de cuvânt al Comisiei. „În acest stadiu, nu avem alte informații de comunicat”.

Întâlnirea de la Bruxelles ar fi trebuit să continue o serie de discuții diplomatice purtate săptămâna trecută la Oslo, inclusiv negocierile dintre Zelenski și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, la care au participat președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

Potrivit lui Zelenski, la discuțiile mai largi au luat parte și consilierii pentru securitate ai liderilor Marii Britanii, Franței și Italiei, alături de Björn Seibert, șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ulterior, SUA și-au informat partenerii cu privire la discuțiile purtate de Witkoff cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, a spus Zelenski.

„Am primit o informare din partea americanilor, iar acum ei vor nu doar o informare, ci să discutăm despre securitate, garanții, UE și implicarea ei, într-un sens mai larg”, a declarat Zelenski. „Vor o întâlnire la Bruxelles săptămâna aceasta. Americanii, Ucraina, UE la nivel de președinte și NATO la nivel de secretar general. Nu știu dacă va mai face parte cineva din acest grup la Bruxelles”.

Evoluția vine înaintea unei noi runde de negocieri între echipele Ucrainei, SUA și Rusiei, pe care Zelenski a spus că o are în vedere pentru prima jumătate a lunii noiembrie.

Abu Dhabi a fost menționat ca posibil loc de desfășurare, deși data și locația nu au fost încă confirmate.