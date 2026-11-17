Armata germană anunță că și-a depășit deja obiectivele de recrutare. Numărul militarilor a crescut cu câteva mii, într-o singură lună

1 minut de citit Publicat la 20:03 17 Noi 2026 Modificat la 20:03 17 Noi 2026

Germania își propune ca, până în 2035, să aibă o armată de 255.000-270.000 de militari. Foto: Getty Images

Ministerul german al Apărării a anunţat marţi că numărul militarilor activi din armată a crescut cu peste 4.000 într-o singură lună, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Ministerul a precizat că la 31 octombrie numărul militarilor era de 190.600, în creştere faţă de cei 186.200 înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie.

Comparativ cu luna octombrie anul trecut, forţele armate germane dispun în prezent de aproximativ 6.400 de militari în plus.

Ministerul furnizează actualizări lunare privind aceste cifre.

„Ne atingem obiectivele de recrutare în acest an, ba chiar le depăşim în prezent. Acest lucru demonstrează clar că măsurile noastre dau rezultate”, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius, precizând că reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu va fi necesară dacă această tendinţă se menţine.

Legea privind forţele armate stabileşte pentru anul curent efective cuprinse între 186.000 şi 190.000 de militari.

Acest obiectiv va creşte anual până în 2035, ajungând la o cifră cuprinsă între 255.000 şi 270.000 de militari pentru a îndeplini cerinţele NATO privind efectivele armatei.

Începând cu luna ianuarie, tinerii cu vârsta de cel puţin 18 ani au fost contactaţi în cadrul noilor reglementări privind serviciul militar voluntar şi întrebaţi dacă sunt dispuşi să efectueze serviciul militar.

Ministerul german al Apărării precizează că până la sfârşitul lui octombrie au fost trimise circa 558.500 de chestionare. Circa 97% dintre bărbaţi au răspuns. În total, aproximativ unul din cinci şi-a exprimat interesul de a efectua stagiul militar.