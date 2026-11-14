Armata Germaniei și-a lansat magazin online. Cel mai vândut obiect este o rățușcă de cauciuc, înarmată cu o pușcă de asalt

1 minut de citit Publicat la 19:15 14 Noi 2026 Modificat la 19:15 14 Noi 2026

Forțele Armate Germane și-au lansat propriul magazin online, iar unul dintre cele mai atrăgătoare produse este, dintre toate, o rățușcă de cauciuc îmbrăcată în camuflaj, înarmată cu o pușcă de asalt în miniatură. Foto: Bundeswehr Online Shop

Bundeswehr-ul și-a deschis propriul magazin online. Forțele Armate Germane își propun să își îmbunătățească imaginea publică și să se impună ca brand. Primele obiecte lansate sunt tricouri, căni, dar besteller-ul este cu totul inedit: o rățușcă de cauciuc înarmată cu o pușcă de asalt, care a fost atât de populară încât s-a vândut într-o secundă, scrie Euronews.

Forțele Armate Germane și-au lansat propriul magazin online, iar unul dintre cele mai atrăgătoare produse este, dintre toate, o rățușcă de cauciuc îmbrăcată în camuflaj, înarmată cu o pușcă de asalt în miniatură, care costă 10 euro.

Ceea ce inițial ar putea suna ca o glumă este, de fapt, parte a unei noi strategii de marketing. Cu ajutorul magazinului, Bundeswehr-ul își propune să-și remodeleze imaginea publică, să-și îmbunătățească vizibilitatea și, mai presus de toate, să atragă un public mai tânăr. Pe lângă neobișnuita rățușcă de cauciuc, gama include și alte produse și îmbrăcăminte.