Armata Germaniei și-a lansat magazin online. Cel mai vândut obiect este o rățușcă de cauciuc, înarmată cu o pușcă de asalt

Rățușca a atras o atenție deosebită. Mica jucărie de cauciuc, îmbrăcată în echipament militar, a devenit rapid un bestseller iar stocul a fost epuizat la scurt timp după lansarea magazinului.
Cererea pentru noul magazin online a depășit așteptările și a cauzat probleme tehnice la scurt timp după lansare.
Bundeswehr-ul încearcă să-și îmbunătățească imaginea publică
În spatele acestor obiecte neobișnuite se află un obiectiv serios: Bundeswehr-ul dorește să-și ridice vizibilitatea publică și să-și construiască brandul dincolo de cazărmi, târguri și campanii de recrutare.
Recrutarea este o prioritate cheie, deoarece forțele armate încearcă să își extindă personalul. Articolele promoționale sunt concepute pentru a face Bundeswehr-ul mai vizibil în viața de zi cu zi și pentru a consolida legătura sa cu publicul.
Nu toată lumea însă este convinsă de noua strategie. Criticii avertizează că mărfurile și articolele promoționale vesele riscă să trivializeze realitățile serviciului militar. Marketingul armelor și echipamentului militar ca produse pentru stilul de viață a atras critici deosebite.
Strategia a atras și critici din partea politicienilor. Reprezentanții Partidului Stângii avertizează că un astfel de marketing riscă să transforme armata într-o parte din ce în ce mai normală a vieții de zi cu zi.
Totuși, rămâne de văzut dacă rățușca de cauciuc va ajuta cu adevărat la atragerea de noi recruți. Dar, ca instrument promoțional, și-a îndeplinit deja prima misiune: generarea atenției, stârnirea conversațiilor și, se pare, epuizarea stocurilor în timp record.