Antena 3 CNN Externe Armata Germaniei și-a lansat magazin online. Cel mai vândut obiect este o rățușcă de cauciuc, înarmată cu o pușcă de asalt

Armata Germaniei și-a lansat magazin online. Cel mai vândut obiect este o rățușcă de cauciuc, înarmată cu o pușcă de asalt

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 19:15 14 Noi 2026 Modificat la 19:15 14 Noi 2026
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ratusca de cauciuc
Forțele Armate Germane și-au lansat propriul magazin online, iar unul dintre cele mai atrăgătoare produse este, dintre toate, o rățușcă de cauciuc îmbrăcată în camuflaj, înarmată cu o pușcă de asalt în miniatură. Foto: Bundeswehr Online Shop

Bundeswehr-ul și-a deschis propriul magazin online. Forțele Armate Germane își propun să își îmbunătățească imaginea publică și să se impună ca brand. Primele obiecte lansate sunt tricouri, căni, dar besteller-ul este cu totul inedit: o rățușcă de cauciuc înarmată cu o pușcă de asalt, care a fost atât de populară încât s-a vândut într-o secundă, scrie Euronews.

Forțele Armate Germane și-au lansat propriul magazin online, iar unul dintre cele mai atrăgătoare produse este, dintre toate, o rățușcă de cauciuc îmbrăcată în camuflaj, înarmată cu o pușcă de asalt în miniatură, care costă 10 euro.

Ceea ce inițial ar putea suna ca o glumă este, de fapt, parte a unei noi strategii de marketing. Cu ajutorul magazinului, Bundeswehr-ul își propune să-și remodeleze imaginea publică, să-și îmbunătățească vizibilitatea și, mai presus de toate, să atragă un public mai tânăr. Pe lângă neobișnuita rățușcă de cauciuc, gama include și alte produse și îmbrăcăminte.

Rățușca a atras o atenție deosebită. Mica jucărie de cauciuc, îmbrăcată în echipament militar, a devenit rapid un bestseller iar stocul a fost epuizat la scurt timp după lansarea magazinului.

Cererea pentru noul magazin online a depășit așteptările și a cauzat probleme tehnice la scurt timp după lansare.

Bundeswehr-ul încearcă să-și îmbunătățească imaginea publică

În spatele acestor obiecte neobișnuite se află un obiectiv serios: Bundeswehr-ul dorește să-și ridice vizibilitatea publică și să-și construiască brandul dincolo de cazărmi, târguri și campanii de recrutare.

Recrutarea este o prioritate cheie, deoarece forțele armate încearcă să își extindă personalul. Articolele promoționale sunt concepute pentru a face Bundeswehr-ul mai vizibil în viața de zi cu zi și pentru a consolida legătura sa cu publicul.

Nu toată lumea însă este convinsă de noua strategie. Criticii avertizează că mărfurile și articolele promoționale vesele riscă să trivializeze realitățile serviciului militar. Marketingul armelor și echipamentului militar ca produse pentru stilul de viață a atras critici deosebite.

Strategia a atras și critici din partea politicienilor. Reprezentanții Partidului Stângii avertizează că un astfel de marketing riscă să transforme armata într-o parte din ce în ce mai normală a vieții de zi cu zi.

Totuși, rămâne de văzut dacă rățușca de cauciuc va ajuta cu adevărat la atragerea de noi recruți. Dar, ca instrument promoțional, și-a îndeplinit deja prima misiune: generarea atenției, stârnirea conversațiilor și, se pare, epuizarea stocurilor în timp record.

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Etichete: Bundeswehr Germania armata

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