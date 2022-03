Arnold Schwarzenegger, mesaj pentru Vladimir Putin: ”Tu ai început acest război! Tu conduci acest război!”

”Salutare tuturor și vă mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați. Trimit acest mesaj prin canale diferite pentru a ajunge la dragii mei prieteni ruși și la soldații ruși care luptă în Ucraina. Vă vorbesc astăzi pentru că există lucruri care se întâmplă în lume, care vă sunt ascunse, lucruri teribile despre care ar trebui să știți.

”Există lucruri care se întâmplă în lume, care vă sunt ascunse”

Dar înainte să vorbesc despre realitățile dure, lăsați-mă să vă spun despre rusul care a devenit eroul meu.

În 1961, când aveam 14 ani, un prieten foarte bun de-al meu m-a invitat la Viena ca să fiu spectator la Campionatul Mondial de Haltere. Eram în public când Iuri Petrovici Vlasov a câștigat titlul de campion mondial, devenind primul om capabil să ridice 200 de kilograme deasupra capului. Cumva un prieten de-al meu m-a dus în culise. Dintr-o dată, un băiat de 14 ani stătea în faţa celui mai puternic om din lume. Nu-mi venea să cred. S-a întins să îmi strângă mâna. Încă aveam mâna de copil. El avea mâna puternică, de bărbat care mi-a acoperit-o pe a mea. Dar era blând şi mi-a zâmbit. Nu voi uita niciodată acea zi. Niciodată!

Am mers acasă şi am pus fotografia lui deasupra patului ca să mă inspire când eu am început să ridic greutăți. Tatăl meu mi-a spus să dau jos fotografia şi să găsesc un erou german sau austriac. S-a enervat rău și ne-am tot certat din cauza asta.

Nu îi plăceau rușii din cauza experienței sale din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Vedeți, fusese rănit la Leningrad, unde armata nazistă din care făcea parte, a produs daune masive marelui oraș și locuitorilor săi. Dar eu nu am dat fotografia jos, nu. Pentru că nu conta pentru mine ce steag purta Iuri Vlasov.

”De când aveam 14 ani nu am simțit altceva decât afecțiune şi respect pentru poporul rus”

Apropo, conexiunile mele cu Rusia nu s-au oprit acolo. Din contră, s-au adâncit când am călătorit acolo pentru bodybuilding şi pentru filmele mele şi mi-am întâlnit fanii ruși.

Și într-una dintre călătorii îmi amintesc că l-am întâlnit din nou pe Iuri Vlasov.

Era în Moscova în timpul filmărilor la "Read Heat", primul film american care a primit permisiunea de a fi turnat în Piața Roșie. Am petrecut întreaga zi împreună. Era atât de înțelegător, atât de blând și atât de inteligent și bineînțeles foarte darnic. Mi-a dăruit această frumoasă ceașcă albastră de cafea. Şi de atunci îmi beau cafeaua din ea în fiecare dimineață.

Motivul pentru care vă spun toate aceste lucruri este că încă de când aveam 14 ani nu am simțit altceva decât afecțiune şi respect pentru poporul rus. Puterea şi inima poporului rus m-au inspirat întotdeauna. De aceea sper că mă veţi lăsa să vă spun adevărul despre războiul din Ucraina şi ce se întâmplă acolo.

Nimănui nu îi place să audă critici la adresa guvernului său. Înțeleg asta. Dar, ca prieten de lungă durată al poporului rus, sper că veți asculta ce am de spus.

Și vreau să vă reamintesc că vorbesc cu aceeași grijă din inimă ca atunci când am vorbit poporului american când a fost o tentativă de insurecție pe 6 ianuarie anul trecut, când o mulțime dezlanțuită a luat cu asalt Capitoliul, încercând să răstoarne guvernul.

”Denazificarea Ucrainei? Nu este adevărat!”

Vedeți, sunt momente ca ăsta, care sunt atât de greșite, încât trebuie să vorbim deschis. Exact așa e și cu guvernul vostru. Știu că guvernul vostru v-a spus că acesta este un război pentru denazificarea Ucrainei. Denazificarea Ucrainei? Nu este adevărat!

Ucraina este o țară cu un președinte evreu, un președinte evreu ai cărui trei unchi din partea tatălui au fost toți uciși de naziști. Vedeți, Ucraina nu a început acest război! Așa cum n-au făcut-o nici naționaliștii sau naziștii. Cei aflați la putere la Kremlin au pornit acest război. Acesta nu este războiul poporului rus. Nu!

De fapt, lăsați-mă să vă spun! Ce ar trebui să știți este că 141 de națiuni au votat la ONU că Rusia este agresorul. Și au făcut apel ca Rusia să își retragă trupele imediat. Doar patru țări din întreaga lumea au votat cu Rusia. Ăsta e un fapt.

Vedeți, lumea s-a întors împotriva Rusiei din cauza acțiunilor sale din Ucraina. Blocuri întregi de locuințe au fost făcute una cu pământul de artileria și bombele rusești, inclusiv un spital de copii și o maternitate. Trei milioane de refugiați ucraineni, majoritatea femei, copii și bătrâni, au plecat din țară. Și mulți alții încearcă să scape. Este o criză umanitară.

”Cei care nu merită asta, de ambele părți ale războiului, vor suferi!”

Din cauza brutalității sale, Rusia este izolată acum din societatea națiunilor. De asemenea, nu vi se spune adevărul despre consecințele acestui război asupra Rusiei însăși.

Regret să vă spun că mii de soldați ruși au fost uciși. Au fost prinși între ucrainenii care luptă pentru țara lor și liderii ruși care luptă pentru cucerire. Cantități uriașe de echipament rusesc au fost distruse sau abandonate.

Distrugerea bombelor rusești care curg asupra civililor nevinovați a îngrozit atât de mult lumea încât au fost impuse împotriva țării voastre cele mai drastice sancțiuni economice care au existat vreodată. Cei care nu merită asta, de ambele părți ale războiului, vor suferi.

Guvernul rus și-a mințit nu numai proprii cetățeni, ci și soldații. Unor soldați li s-a spus că merg să se lupte cu naziști. Unora li s-a spus că ucrainenii îi vor primi ca pe niște eroi. Iar unora li s-a spus că vor merge la exerciții militare. Nici măcar nu au știut că merg la război. Iar unora li s-a spus că sunt acolo să apere etnicii ruși din Ucraina. Nimic din toate astea nu este adevărat!

”Acesta este un război ilegal!”

Adevărul este că soldații ruși s-au confruntat cu o rezistență feroce din partea ucrainenilor care vor să își apere familiile și țara. Când văd copii scoși dintre ruine, mă gândesc că mă uit la un documentar despre ororile celui de-Al Doilea Război Mondial, nu la știrile de azi.

Să vă mai spun ceva! Când tatăl meu a ajuns în Leningrad, era intoxicat cu minciunile guvernului său. Iar când a plecat din Leningrad era distrus, fizic și mental. A trăit tot restul vieții sale în durere. Durere de la spatele său afectat, durere de la șrapnelul care îi reamintea mereu de acei ani. Și durere de la vina pe care o simțea. Iar voi soldații ruși care ascultați acest clip, știți deja mare parte din adevărul pe care vi-l spun. L-ați văzut cu ochii voștri. Nu vreau să fiți distruși ca tatăl meu.

”Ăsta nu este un război de apărare a Rusiei!”

Ăsta nu este un război de apărare a Rusiei, ca cel pe care l-au dus bunicii și străbunicii voștri. Acesta este un război ilegal. Viețile voastre, organele voastre, viitorul vostru sunt sacrificate pentru un război fără sens condamnat de întreaga lume.

Iar pe voi, cei aflați la putere la Kremlin, lăsați-mă să vă întreb: de ce ați sacrifica acești tineri pentru ambițiile voastre?

Iar voi, soldații care ascultați asta, amintiți-vă că 11 milioane de ruși au legături de familie în Ucraina. Deci cu fiecare glonț pe care îl trageți, împuscați un frate sau o soră.

”Fiecare bombă sau proiectil care cade, nu cade pe un inamic, ci pe o școală sau un spital, sau o casă”

Știu că rușii de rând nu știu că toate astea se întâmplă. Așa că vă rog pe voi, rușii de rând și soldații ruși să înțelegeți propaganda și dezinformarea la care sunteți supuși. Vă cer să mă ajutați să răspândesc adevărul. Faceți-vă prietenii ruși să știe despre catastrofa umană care are loc în Ucraina.

”Tu ai început acest război.Tu conduci acest război. Tu poți opri acest război!”

Iar președintelui Putin îi spun: Tu ai început acest război.Tu conduci acest război. Tu poți opri acest război.

Aș vrea să închei cu un mesaj adresat tuturor rușilor care au protestat pe străzi pentru a opri invazia din Ucraina. Lumea v-a văzut curajul. Știm că ați suferit consecințele curajului vostru.

Ați fost arestați. Ați fost închiși. Și ați fost bătuți. Voi sunteți noii mei eroi. Voi aveți puterea lui Iuri Petrovici Vlasov. Voi aveți adevărata inimă a Rusiei.

Dragii mei prieteni ruși, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”