Atac armat într-un magazin din SUA. Cel puţin zece oameni care făceau cumpărături şi-au pierdut viaţa

Potrivit primelor informaţii, atacatorul ar fi chiar directorul magazinului Walmart din Chesapeake, înă nu se ştie încă motivul pentru care a făcut acest lucru.

Ofiţerii de poliţie au spus că sunt cel puţin zece persoane ucise şi mai mulţi răniţi.

Senatoarea statului Virginia, Louise Lucas, a declarat că este "absolut distrusă" de ceea ce a descris ca fiind "cel mai recent atac armat în masă din America".

Ea a postat pe Twitter: "Nu mă voi odihni până când nu găsim soluţii pentru a pune capăt acestei epidemii de violenţă cu arme din ţara noastra".

Chesapeake Police confirm an active shooter incident with fatalities at the Walmart on Sam’s Circle. The shooter is deceased. Follow us here for the only official updates. Our first responders are well-trained and prepared to respond; please give them space to do so.