Atac armat la un spital din Olanda. Un bărbat în haine militare a fost arestat. Mai multe persoane au fost ucise 

Confirmarea incidentului a fost făcută de poliție, care nu a anunțat însă, la ora acestei actualizări, numărul victimelor.

Autoritățile din Rotterdam au transmis pe X (Twitter) că informează prioritar rudele apropiate, înainte de a face publice mai multe detalii.

BBC notează că un suspect a fost arestat după focurile de armă semnalate la Centrul Medical Erasmus și la un apartament din apropiere.

În ambele locații au izbucnit, de asemenea, incendii, conform autorităților locale.

Poliția crede că un singur atacator a fost implicat în aceste atacuri, relatează presa olandeză.

Autoritățile au comunicat anterior că este posibil ca suspectul să se fi deplasat pe o motocicletă.

Este vorba despre un bărbat în haine militare, cu părul negru, având asupra sa un rucsac, căști și un pistol.

Ulterior, poliția a anunțat un suspect în vârstă de 32 de ani a fost arestat.

BREAKING: Multiple people have been killed in Rotterdam after two shootings at a hospital and a nearby home, Dutch police have confirmed.



A suspect has been arrested under the helipad of the Erasmus Medical Centre.



