Atac cibernetic de amploare în Republica Moldova: Hackerii au furat datele personale a peste 750.000 de persoane

1 minut de citit Publicat la 15:38 27 Oct 2026 Modificat la 15:54 27 Oct 2026

„Riscul principal este folosirea datelor în tentative de fraudă și manipulare online”, au avertizat autoritățile moldovene. Foto: Getty Images

Republica Moldova a fost ținta unui atac cibernetic de amploare: hackerii au reușit să extragă datele personale a sute de mii de moldoveni, informează deschide.md. Atacatorii au exploatat vulnerabilitățile unor servicii accesibile fără autentificare, apoi au folosit datele obținute pentru extrageri suplimentare. Conform Agenției de Guvernare Electronică de la Chișinău, hackerii au reușit să extragă datele de la circa 750.000 de IDNP-uri (CNP-uri).

„După identificarea incidentului, Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a dispus verificarea a 82 de servicii digitale și a suspendat temporar serviciile expuse riscului, precum și o serie de sisteme informaționale. Intervenția a izolat atacul și a împiedicat compromiterea ulterioară”, se menționează într-un comunicat al instituției, preluat de presa de la Chișinău.

Republica Moldova are o populație de circa 2,3 milioane de persoane.

Conform informațiilor prezentate de Agenție, pe 23 octombrie, la ora 11:30, a fost stopată extragerea neautorizată a datelor. Tot atunci, 82 de servicii publice și peste 30 de sisteme informaționale și panouri de administrare au fost deconectate preventiv. Instituțiile responsabile au fost informate și au primit recomandări tehnice pentru remedierea vulnerabilităților;

Pe 25 octombrie, în jurul orei 02:00, specialiștii au identificat și blocat o nouă tentativă de accesare forțată a mai multor servicii publice guvernamentale.

În data de 27 octombrie, în jurul orei 07:00 - au fost înregistrate noi tentative de extragere a datelor, fără succes.

Informațiile extrase de hackeri includ: date de identificare (nume, prenume, data și locul nașterii), date despre membri ai familiei de gradul 1, statutul de asigurat, medic de familie, prestații sociale, pensii, dizabilitate, permisul de conducere, fotografie, vehicule și companii deținute sau administrate, precum și informații financiare, inclusiv IBAN, datorii fiscale și istoric plăți MPay.

„Riscul principal este folosirea datelor în tentative de fraudă și manipulare online, de aceea vigilența cetățenilor este esențială”, se mai arată în comunicatul AGE.

Autoritățile moldovene dau asigurări că nu au fost afectate informațiile cu privire la cardurile bancare. Plățile cu cardul prin MPay și EVO sunt procesate prin sistemele securizate ale băncilor, iar platforma guvernamentală nu stochează aceste informații sensibile.

Agenția pentru Securitate Cibernetică, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova au fost sesizate și colaborează pentru investigarea sursei atacului și a amplorii incidentului. Sistemele și serviciile actualizate sunt retestate împreună cu Agenția pentru Securitate Cibernetică.