Atacuri în lanț ale Ucrainei în adâncimea Rusiei. Incendii la mai multe rafinării și clădiri. Drumurile spre Moscova s-au închis

3 minute de citit Publicat la 08:40 16 Noi 2026 Modificat la 08:42 16 Noi 2026

Foto: Capturi rețele sociale/Exilenova și alte surse

În noaptea de 15 spre 16 noiembrie, drone ucrainene au atacat orașul Azov din regiunea rusă Rostov, a anunțat guvernatorul Iuri Sliusar, citat de Moscow Times. Potrivit acestuia, au izbucnit incendii la patru obiective industriale, iar trei bărbați au fost răniți. Publicația Astra a stabilit, pe baza fotografiilor și înregistrărilor video realizate de martori, că dronele au atacat o zonă în care se află un depozit de petrol și o stație de distribuție a gazelor naturale. După atacuri, în zonă a izbucnit un incendiu.

? No, those aren't the colours of the sunrise. This is smoke from Russia's burning oil refineries In Azov, Rostov region, a fire is raging near two oil depots following explosions. The governor of Rostov region reported fires at “four industrial facilities”. Which ones exactly? As usual, he isn't saying. But it looks like the Ukrainians are once again seriously targeting Russian oil refineries. The Ukrainian Armed Forces have repeatedly warned that if Russia continues bombing Ukraine's energy infrastructure, its refineries will be knocked out in retaliation, leaving Russians without petrol. — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026

An oil depot is on fire in Azov, Russia’s Rostov region, after a drone attack. Local residents and monitoring channels also report a fire at a gas distribution station. Regional Governor Yury Slyusar said flames broke out at four industrial facilities across the city. Video: Telegram channels — KyivPost (@KyivPost) November 16, 2026

Preliminary reports indicate strikes in the area of an oil depot in Russia’s Rostov Oblast. In Azov, Rostov Oblast, an oil depot and a gas distribution station are burning after a drone attack. https://t.co/y1vwWFjzDK — Slava ?? (@Heroiam_Slava) November 16, 2026

Several massive fires are burning at the Tatarstan Oil Refinery Complex in the Russian city of Nizhnekamsk, part of the Republic of Tatarstan, following a major drone attack tonight by Ukraine. https://t.co/KyIOqK3TjA — OSINTdefender (@sentdefender) November 15, 2026

Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, atât depozitul de petrol, cât și stația de distribuție a gazelor au fost cuprinse de flăcări.

Depozitul de petrol aparține companiei Flash Energy și este destinat recepției, depozitării și livrării diferitelor produse petroliere. Acesta dispune de zece rezervoare, cu o capacitate totală de peste 6.500 de metri cubi.

Stația de distribuție a gazelor aparține companiei Iug-Impex, care se ocupă cu comercializarea și depozitarea combustibililor solizi, lichizi și gazoși, precum și a altor produse similare. Autoritățile ruse nu au comentat oficial atacul.

Cu o zi înainte, pe 15 noiembrie, dronele au atacat orașul Taganrog, tot din regiunea Rostov. Potrivit guvernatorului Iuri Sliusar, o persoană a murit și alte patru au fost rănite.

Atacuri în mai mult alte regiuni, drumurile spre Moscova au fost închise

Dronele au atacat un pod rutier și două substații electrice. Astra relatează că una dintre substațiile avariate alimentează zona industrială a orașului.

Tot în cursul nopții trecute, regiunea Krasnodar a fost vizată de atacuri cu drone ucrainene. Autoritățile regionale au anunțat că trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în districtul Severski, în urma căderii unor fragmente de drone.

În localitatea Ilski a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi, au adăugat autoritățile, fără să dea alte detalii.

În această localitate se află rafinăria Ilski, una dintre cele mai mari cinci rafinării din sudul Rusiei. Ultimul atac cu drone asupra acesteia a avut loc pe 26 septembrie.

De asemenea, în regiunea Iaroslavl, autoritățile au suspendat circulația pe drumul de ieșire din orașul Iaroslavl spre Moscova, din cauza unui atac cu drone. „Evitați deplasările în această direcție și în zonele din apropiere”, a transmis guvernatorul regiunii, Mihail Evraev.

Potrivit acestuia, în cursul nopții au fost neutralizate în total 20 de drone deasupra regiunii. Nu au fost raportate persoane decedate sau rănite. Evraev nu a precizat dacă atacurile au provocat pagube la sol.

Anterior, autoritățile din Iaroslavl au blocat în repetate rânduri circulația spre Moscova în apropierea zonei industriale unde se află rafinăria Iaroslavl, una dintre cele mai mari zece rafinării din Rusia.