Atacuri sinucigașe într-o piață centrală din Bagdad: 28 de morți și peste 70 de răniți

Atacatorii, care purtau veste explozive, s-au aruncat în aer în Piața Tayaran din centrul Bagdadului, joi dimineață - a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Irak, citat de EHA News. Bilanțul inițial dat de poliție a fost de 7 morți, crescând ulterior cu fiecare oră trecută de la declanșarea tragediei.

Ministerul irakian de Interne a precizat că primul sinucigaș a spus că este bolnav și a cerut ajutor, iar în momentul în care oamenii din piață s-au strâns în jurul lui a detonat bomba.

Potrivit sursei citate, cea de-a doua bombă a fost detonată imediat după ce mai multe persoane încercau să ajute victimele primei bombe.

Bilanțul a ajuns la 28 de morți și peste 70 de răniți și este posibil să crească în continuare.

Până la momentul redactării acestei știri nu a existat nicio revendicare. Atentatele sinucigașe au fost rare în capitala irakiană de la înfrângerea Statului Islamic, în 2017. Ultimul atentat notabil a avut loc în ianuarie 2018, tot în Piața Tayaran, în urma căruia au murit 27 de persoane

