Austria vrea să scape de reputația de „cuib de spioni” al Europei. Ce măsuri anunță Guvernul de la Viena: „Să facem curățenie”

1 minut de citit Publicat la 21:34 11 Noi 2026 Modificat la 21:34 11 Noi 2026

Austria vrea să scape de reputația de „cuib de spioni” al Europei. Foto: Getty Images

Guvernul austriac şi-a anunţat miercuri intenţia de a extinde definiţia legală a spionajului şi de a creşte maximele pedepselor cu închisoarea pentru această infracţiune. Reuters, preluată de Agerpres, scrie că Austria încearcă astfel să scape de imaginea de "cuib de spioni" a Vienei.

Austria a fost împărţită după cel de-al Doilea Război Mondial în sectoare de ocupaţie ale aliaţilor, iar Viena a devenit un centru diplomatic important. În prezent, în capitala austriacă se află sediile unor organizaţii internaţionale cum ar fi OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa), AIEA (Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică) şi alte instituţii ale ONU.

Acest cadru este ofertant pentru agenţii de informaţii care ajung acolo sub acoperirea imunităţii diplomatice. Mai mulţi diplomaţi ruşi expulzaţi în ultimii ani activau în ambasada Rusiei la Viena sau în cadrul misiunilor ruse la ONU şi OSCE.

Şefa diplomaţiei austriece, Beatle Meinl-Reisinger, a declarat reporterilor că "Viena este adesea numită (în presă) capitala spionajului, din motive istorice. În acelaşi timp, aici joacă un rol un anumit romantism în genul 'Al treilea om'" - referinţă la filmul cu Orson Wells în rol principal şi o acţiune care se desfăşoară în Viena postbelică. "Mi-ar plăcea să fac curăţenie şi să termin cu asta", a adăugat ea înaintea unei şedinţe de guvern, prezentând un proiect de lege care ar urma să fie trimis parlamentului după câteva săptămâni de analiză.

În prezent, legislaţia austriacă interzice doar spionajul împotriva Austriei, pedepsit cu maximum cinci ani de închisoare.

Guvernul de coaliţie de centru intenţionează să crească maximul pedepsei la 10 ani de închisoare şi să incrimineze şi spionajul împotriva organizaţiilor internaţionale şi a Uniunii Europene, a arătat Meinl-Reisinger. Proiectul prevede ca spionajul conform definiţiei extinse, dar care nu este îndreptat direct împotriva Austriei, să fie pedepsit cu până la cinci ani de închisoare.

"Nu trebuie să se abuzeze de statutul diplomatic ca acoperire pentru activităţi de spionaj pe teritoriul nostru. (...) Nu mai întoarcem privirea şi ne-am schimbat orientarea", a mai spus ea.

Patru diplomaţi ruşi au fost expulzaţi din Austria în octombrie pentru activităţi incompatibile cu statutul lor - expresie folosită în general pentru spionaj. Bilanţul a ajuns astfel la 18 diplomaţi ruşi cărora li s-a cerut să părăsească ţara începând din 2020.

Austria este neutră militar, dar guvernele de la Viena au fost până acum alături din Ucraina de la începutul războiului declanşat în 2022 de Rusia.