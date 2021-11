Cel puțin 46 de oameni, printre care și copii, au murit într-un autobuz care a luat foc pe autostradă, în Bulgaria

Accidentul a avut loc pe autostrada Struma, la aproximativ 45 km vest de Sofia, în jurul orei locale 2:00 dimineața, în apropiere de satul Bosnek.

Site-ul de știri Novinite relatează că autobuzul a luat foc după ce s-ar fi lovit de o balustradă.

Victimele sunt, în majoritate, turiști din Macedonia de Nord.

Zona a fost izolată iar premierul interimar bulgar Stefan Janev s-a deplasat de urgență la locul tragediei.

Președintele bulgar Rumen Radev și prim-ministrul interimar Stefan Janev au vorbit la telefon cu premierul macedonean Zoran Zaev, care a plecat imediat în Bulgaria împreună cu ministrul Sănătății, Venko Filipce și ministrul de externe, Bujar Osmani.

Motivele pentru care autobuzul macedonean a luat foc nu sunt cunoscute deocamdată, dar o anchetă este în curs, a declarat premierul bulgar.

Potrivit unor surse locale, 12 copii și-au pierdut viața în autobuzul care a luat foc.

Șapte supraviețuitori care au avut nevoie de tratament pentru arsuri au fost transportați de urgență la un spital din Sofia, a declarat Nikolai Nikolov, un oficial al Ministerului bulgar de Interne, pentru televiziunea privată BTV.

Cele șapte persoane - două femei și cinci bărbați - au sărit din vehiculul în flăcări.

Ministrul de externe din Macedonia de Nord, Bujar Osmani, a declarat că grupul din autocar se întorcea la Skopje după o excursie la Istanbul, în Turcia.

