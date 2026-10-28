Avertisment pentru românii care merg în Italia: Se anunță grevă națională, avioanele și trenurile vor fi afectate

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia / sursă foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe anunță cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că a fost anunţată o grevă la nivel naţional în data de 30 octombrie, care va afecta furnizarea de servicii publice şi private, în domeniile educaţiei, sănătăţii şi transporturilor.

Serviciile de transport vor suferi perturbări în sectorul aerian (între orele 00:00 şi 23:59 ale zilei de 30 octombrie), feroviar (între orele 21:00 ale zilei de 29 octombrie şi 20:59 ale zilei de 30 octombrie), în timp ce transportul public local va funcţiona după modalităţi definite pe criterii teritoriale.

Există posibilitatea afectării circulaţiei rutiere pe autostrăzi începând cu orele 22:00 ale zilei de 29 octombrie.

De asemenea, se preconizează că sistarea serviciilor va fi însoţită de mişcări de protest în principalele aglomeraţii urbane de pe teritoriul Italiei.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935,

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108. 1444,

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171,

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134,

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688,

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299,

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

MAE recomandă consultarea paginilor web: roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, bari.mae.ro, bologna.mae.ro, catania.mae.ro, milano.mae.ro, torino.mae.ro, trieste.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.