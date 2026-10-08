Avertismentul lui Rubio despre războiul din Ucraina care vizează și România: „A ajuns într-un impas periculos”

Marco Rubio a avertizat, din Portugalia, asupra unei posibile campanii de sabotaje în statele NATO, în urma războiului Rusiei în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns într-un impas "foarte periculos" în care beligeranții iau în calcul o escaladare a conflictului, sperând că ar putea sili astfel cealaltă tabără să cedeze, a avertizat joi secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit agențiilor AFP și EFE, citate de Agerpres.

Rubio a atras atenția asupra unei eventuale campanii de sabotaje în state vecine, membre ale NATO, care ar putea să extindă conflictul la nivel regional.

"Acesta este un război foarte periculos. Este extrem de periculos pentru că, sincer, acum pare să fie într-un impas, iar impasurile sunt foarte periculoase", a spus Rubio la Lisabona, la o conferință de presă comună cu ministrul portughez de Externe, Paulo Rangel.

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Potrivit șefului diplomației americane, din acest impas al frontului ar putea rezulta două scenarii: fie încheierea conflictului prin negocieri "în care fiecare parte trebuie să renunțe la ceva pentru a obține pacea", fie o escaladare prin care una dintre tabere, sau ambele, vor încerca să forțeze adversarul să cedeze.

"Al doilea scenariu este foarte periculos, întrucât această escaladare ar putea sfârși prin a lua forma unei campanii de sabotaje în țări vecine care sunt membre ale NATO", a avertizat Rubio în continuare.

"Asta ar putea conduce la alte lucruri care să transforme foarte rapid ceea ce este astăzi un război între două țări într-un conflict regional mult mai amplu și infinit mai periculos", a estimat secretarul de stat american.

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El a reafirmat că Statele Unite sunt pregătite să continue eforturile pentru o "soluționare negociată" a conflictului.

"Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Statele Unite sunt pregătite să faciliteze acest lucru. Am încercat. Vom continua să încercăm. Dar nu ne vom implica în procese zadarnice", a concluzionat el.

Pe de altă parte, oficialul american a susținut că solicitarea președintelui american Donald Trump către statele NATO de a-și crește cheltuielile militare urmărește consolidarea Alianței și a capacităților sale de descurajare și a respins ideea că această solicitare ar trebui interpretată ca un gest ostil.

"Oamenii văd uneori acest apel de a investi mai mult în apărare ca fiind ceva ostil. Nu este ostil. Pentru ca NATO să rămână relevantă, trebuie să fie puternică. Pentru ca NATO să fie puternică, statele sale membre trebuie să fie puternice", a argumentat șeful diplomației americane.

El a admis că statele membre ale Alianței au dimensiuni și posibilități economice diferite, dar a insistat că "toate trebuie să-și dezvolte cât mai mult capacitățile de apărare".