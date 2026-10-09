Avionul lui Putin nu a putut ateriza la Moscova. Ucraina a atacat masiv cu drone si baloane capitala Rusiei

1 minut de citit Publicat la 20:52 09 Oct 2026 Modificat la 21:22 09 Oct 2026

Putin se întorcea de la un summit din Turkmenistan. Foto: Profimedia Images

Avioanele guvernamentale rusești au fost nevoite să zboare în cerc deasupra Moscovei, după ce un atac cu drone ucrainene a dus vineri la închiderea tuturor aeroporturilor din capitala Rusiei. Avioanele guvernamentale transportau oficiali ruși care se întorceau de la un summit din Turkmenistan, la care a participat și Vladimir Putin, informează The Telegraph.

Zborurile a patru avioane care aparțineau Escadrile Speciale de Zbor prezidențiale au fost de asemenea afectate de închiderea aeroporturilor din Moscova, conform datelor publice de zbor analizate de publicația britanică.

Anton Gherașcenko, fost oficial de la Kiev și fost consilier al ministrului de interne ucrainean, a precizat că Putin nu a putut ateriza la Moscova, conform mai multor informații publicate pe canalul Telegram.

❗️Russian Telegram channels report that Putin cannot land in a Moscow airport as they are all closed due to a drone threat. Putin is returning from a trip to Turkmenistan. https://t.co/X3wKuogvT4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 9, 2026

Imaginile în timp real, publicate de FlightRadar24 arătau mai multe avioane care zburau în cerc în jurul Moscovei, vineri seara.

Toate cele patru aeroporturi din regiunea Moscova - Vnukovo, Șeremetievo, Domodedovo și Jukovski - au impus restricții temporare asupra zborurilor, pe fondul atacurilor cu drone și baloane mici ale Ucrainei, informează The Moscow Times.

Restricțiile au început să intre în vigoare în jurul orei 15:40, ora locală, a anunțat Agenția Federală de Transport Aerian.

Peste 370 de zboruri au fost amânate la Moscova și alte 62 de zboruri anulate, conform The Telegraph, care a citat un site Telegram apropiat de structurile de securitate rusești.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a anunțat distrugerea a 15 drone la apropierea capitalei.

De asemenea, rușii spun că au doborât și „baloane mici de recunoaștere” folosite în raidul ucrainean asupra Rusiei.

Potrivit serviciului FlightRadar24, Vnukovo a fost cel mai afectat de aceste întreruperi: peste 40% din zboruri au fost întârziate, întârzierea medie este de 102 minute, iar alte 10% dintre zboruri au fost anulate.