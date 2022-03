O bătrână, supraviețuitoare a Asediului de la Leningrad, a fost arestată de forțele ruse pentru că a protestat împotriva invaziei Ucrainei

Sute de ruși au ieșit pe străzile din Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe pentru a protesta împotriva invaziei ilegale asupra Ucrainei.

Dar, în timp ce forțele lui Putin atacă capitala Kiev, poliția rusă a intervenit aseară pentru a opri un protest pașnic în centrul Sankt Petersburgului.

Imagini video șocante arată opt ofițeri care se apropie pentru a aresta o pensionară pe nume Yelena Osipova, în timp ce alții din mulțime strigă la aceștia să se oprească.

Osipova, care este o supraviețuitoare a asediului nazist de la Leningrad - de când a fost redenumită Sankt Petersburg - purta o pancartă pe care scria: „Soldat, aruncă-ți arma și vei fi un adevărat erou!”.

