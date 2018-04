Bătut fără milă de o culturistă, după ce a încercat să o agreseze pe stradă

Un bărbat din Dublin a încercat să agreseze o tânără pe stradă, dar bătaia pe care a primit-o ulterior l-a făcut să regrete totul. Tânăra culturistă din SUA se afla în vacanța în Irlanda și când a văzut că este pipăită, aceasta a ripostat și l-a atacat pe bărbat.

Tânăra nu s-a lăsat intimidată de gestul deplasat al agresorului, ci l-a luat la bătaie pentru a-i da o lecție.

Aceasta a povestit pe Twitter experiența trăită.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face ? pic.twitter.com/qJ82a3iimI