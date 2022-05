Belarus recunoaște că livrează arme Rusiei

Armele de fabricație rusă sunt în prezent solicitate de consumatorii ruși, a declarat prim-ministrul, Raman Golovchenko.

Golovcenko, care a condus Comitetul militar-industrial de stat în perioada 2018-2020, a recunoscut dificultățile cu exportul de produse din cauza sancțiunilor occidentale împotriva complexului militar-industrial: „Restricții la import foarte mari. Nu este un secret pentru nimeni că am folosit componente occidentale. Dar complexul militar-industrial din Belarus nu este primul an sub sancțiuni”.

Potrivit acestuia, producătorii „s-au angajat în substituirea importurilor, au consolidat legăturile cu producătorii ruși”.

„Și, desigur, armele sunt acum la mare căutare nu numai pentru nevoile interne ale republicii, ci și pentru Federația Rusă.

”Avem programe comune. Acum lucrăm intens pentru a îmbunătăți ceea ce a fost, desfășurăm lucrări de cercetare și dezvoltare, inclusiv luând în considerare experiența evenimentelor din Ucraina. De aceea, acum este o perioadă foarte responsabilă și dinamică pentru apărarea belarusă”, a spus Golovchenko, potrivit Eurointegration.