Benjamin Netanyahu a ordonat izolarea completă a Cisiordaniei, după un atac armat care a ucis doi oameni în Hebron

Soldați israelieni. Foto: Getty Images

Premierul israelian Banjamin Netanyahu a ordonat vineri armatei să pregătească izolarea completă a Cisiordaniei ocupate, unde cinci oameni au fost răniţi și doi au murit în urma unui atac armat, în Hebron, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Vineri dimineaţa, doi atacatori îmbrăcaţi în negru, unul înarmat cu un pistol-mitralieră iar celălalt cu un pistol semiautomat, au deschis focul asupra unor militari israelieni la Hebron, în sudul Cisiordaniei. A urmat un schimb de focuri intens, în urma căruia cei doi au fost doborâţi, conform relatării unui fotoreporter al AFP.

În Israel vor avea loc marţi alegeri parlamentare, iar tensiunile sunt în creştere în Cisiordania ocupată din 1967 de armata israelienă. Forţele de securitate israeliene sunt în stare de alertă.

Netanyahu a ordonat o „blocadă imediată” în jurul Hebronului şi a cerut armatei să pregătească chiar astăzi extinderea măsurii asupra întregului teritoriu palestinian. El a susţinut într-un comunicat că a fost evitat un „atac de mare amploare” şi a decis ca partidul său de dreapta, Likud, să îşi anuleze toate evenimentele de campanie electorală programate vineri.

Ministrul Securităţii Naţionale, extremistul de dreapta Itamar Ben Gvir, care a mers la locul atacului, a afirmat că întreaga Autoritate Palestiniană trebuie „dezmembrată” imediat.

„Nu trebuie să aşteptăm să aibă loc un 7 octombrie”, a susţinut el, referindu-se la atacul lansat în 2023 de gruparea islamistă Hamas din celălalt teritoriu palestinian, Fâşia Gaza.

„Acolo (n.r. - în Cisiordania) va izbucni următorul război. Autoritatea Palestiniană trebuie dezmembrată şi demilitarizată”, a spus el.

Atacul nu a fost revendicat imediat. Un comunicat al Hamas a apreciat că a fost „o operaţiune eroică”, dar mişcarea şiită susţinută de Iran nu şi-a asumat agresiunea.

Nici Netanyahu nu a învinovăţit explicit Hamas, dar în schimb a promis că toţi membrii mişcării islamiste palestiniene vor fi urmăriţi „peste tot şi tot timpul”.

În ceea ce priveşte desfăşurarea atacului, presa israeliană a relatat că atacatorii au început să tragă la un punct de control al armatei dintr-o intersecţie importantă din nordul Hebronului.

Oraşul este cel mai mare din Cisiordania şi este împărţit în două sectoare: unul controlat de autorităţile palestiniene, celălalt locuit de colonişti evrei apăraţi de armata israeliană.

Militarii au ripostat la atac şi a urmat un schimb de focuri de circa 20 de minute, în urma cărora un jurnalist al AFP a văzut cadavrele celor doi bărbaţi pe care armata israeliană i-a descris drept „terorişti”, termen folosit de obicei pentru atacatorii palestinieni.

Serviciul de ambulanţă Magen David Adom (Steaua lui David Roşie) a anunţat că incidentul s-a soldat şi cu cinci răniţi, din care doi sunt în stare critică. În imaginile difuzate de membri ai echipajelor de urgenţă se putea vedea un singur mort, întins pe jos lângă o benzinărie, în timp ce soldaţii israelieni patrulau în apropiere.