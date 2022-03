Joe Biden: ”Vom da arme Ucrainei și vom primi refugiații cu brațele deschise”

„Ne vom asigura că Ucraina are arme pentru a se apăra împotriva forțelor ruse. Vom trimite bani, alimente și ajutor pentru a salva viețile ucrainenilor”.

În plus, liderul american promite că va asigura admiterea refugiaților din Ucraina în Statele Unite.

În prezent, America, spre deosebire de multe țări europene, nu acceptă refugiați din Ucraina.

SUA pregătesc vizita lui Biden în Europa pentru a discuta despre războiul din Ucraina cu liderii europeni.

