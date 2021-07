Bilanțul hotelului prăbușit în China: 17 morți

Tragedia s-a produs în cursul după-amiezii de luni, în marele oraş turistic şi istoric Suzhou, situat la circa 80 km vest de Shanghai.

Precedentul bilanţ anunţa opt morţi şi nouă dispăruţi. Decesul acestora din urmă a fost confirmat miercuri, potrivit televiziunii publice CCTV.

Persoanele scoase anterior în viaţă dintre ruine sunt în stare stabilă la spital, a mai precizat postul chinez.

#BREAKING: As of 10am today, the death toll of the Siji Kaiyuan hotel collapse in Suzhou, Jiangsu Province, China rises to 8, while another 9 are still missing. pic.twitter.com/JBxcWUP7SA