Binance, gigantul pieței de criptomonede, lovit de "cel mai mare atac cibernetic din istorie". A pornit de la laptopul unui inginer

Binance, gigantul pieței de criptomonede, lovit de "cel mai mare atac cibernetic din istorie". FOTO: Getty Images

Binance, gigantul pieței de criptomonede, a anunțat joi că active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari au fost afectate de ceea ce a fost descris drept "cel mai mare atac cibernetic din istorie", scrie BBC.

Cea mai mare platformă de tranzacționare crypto din lume a precizat că aproximativ jumătate dintre aceste active au fost înghețate cu sprijinul altor platforme și a promis că va "acoperi integral pierderile".

Potrivit primelor verificări, incidentul ar fi pornit de la laptopul compromis al unui inginer, ceea ce i-ar fi permis atacatorului să efectueze retrageri neautorizate, a transmis Binance.

Două firme de analiză blockchain au atribuit atacul, care depășește recordul de 1,5 miliarde de dolari stabilit în 2025 de spargerea platformei Bybit, unei unități de hackeri nord-coreeni cunoscute sub numele de TraderTraitor.

TRM Labs, companie de investigații bazate pe inteligență artificială, a arătat într-un raport că mai multe elemente ale atacului asupra Binance seamănă cu incidente anterioare asociate Coreei de Nord, inclusiv cu atacul asupra Bybit.

Ari Redbord, șeful global pentru politici publice al TRM Labs, a declarat pentru BBC că atacul asupra Binance reprezintă un "moment de cotitură", fără precedent în industrie.

Atacatorul deține în continuare o sumă uriașă din activele furate, ceea ce înseamnă că eforturile de urmărire și recuperare a fondurilor sunt departe de a se fi încheiat, a adăugat Redbord.

Chainalysis, o altă firmă de analiză crypto, a declarat la rândul său că are "un grad ridicat de încredere" că gruparea nord-coreeană este legată de atac. Eric Jardine, directorul de cercetare al Chainalysis, a îndemnat toate platformele de tranzacționare să rămână vigilente, subliniind că acestea sunt ținte atractive pentru hackeri din cauza valorii uriașe a activelor pe care le dețin.

Binance nu a răspuns direct întrebărilor BBC privind posibila implicare a Coreei de Nord, dar a transmis: "Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri din sfera aplicării legii pentru a confirma identitatea acestor infractori și a-i aduce în fața justiției."

Incidentul vizează Binance.com, în timp ce Binance.US, o platformă mult mai mică, ce oferă servicii de tranzacționare exclusiv rezidenților americani, a anunțat că nu este afectată.

Într-o serie de postări, Yi He, co-director executiv al Binance, le-a mulțumit mai multor emitenți de criptomonede pentru înghețarea activelor. "Siguranța pe primul loc: retragerile sunt momentan suspendate până când se confirmă că mediul este securizat", a scris aceasta.

Alte două mari companii din domeniu, Tether și Circle, au anunțat că au înghețat, împreună, active de aproximativ 2,4 miliarde de dolari ca reacție la posibilul atac asupra Binance.

Directorul executiv al Circle, Jeremy Allaire, a declarat că firma sa "urmărește îndeaproape informațiile privind o posibilă exploatare a unei vulnerabilități la Binance" și că a înghețat active de peste 800 de milioane de dolari legate de incident. Circle este emitentul și co-creatorul USDC, una dintre cele mai mari criptomonede garantate cu dolari americani din lume.

CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a anunțat că firma sa a înghețat aproximativ 1,6 miliarde de dolari "legate de un posibil atac cibernetic asupra platformei Binance". "Protejarea industriei și a partenerilor noștri este prioritatea noastră principală", a declarat Ardoino, a cărui companie emite criptomoneda USDT.

World Liberty Financial, companie crypto asociată președintelui american Donald Trump și familiei sale, a transmis că a colaborat cu partenerii săi pentru înghețarea fondurilor furate.

Platforma de tranzacționare Coinbase a anunțat că nu a fost afectată de incident și că monitorizează situația.

Mai mulți observatori din industria crypto semnalaseră îngrijorări privind un posibil atac asupra Binance cu câteva ore înainte ca platforma să confirme problema de securitate.

Binance, fondată în China în 2017, le permite utilizatorilor să tranzacționeze active digitale și are, potrivit estimărilor, peste 300 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel global. Platforma s-a aflat în atenția autorităților de reglementare din întreaga lume. În 2024, compania anunța că are în custodie active de peste 160 de miliarde de dolari.

Bitcoin a scăzut cu peste 4% după apariția alertelor, iar prețurile altor criptomonede importante, printre care Ethereum și Solana, au înregistrat, de asemenea, scăderi accentuate.