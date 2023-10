Momentul în care un bloc-turn din Fâşia Gaza este pus la pământ de rachetele avioanelor de vânătoare israeliene

Potrivit publicaţiei Nexta, care a publicat imaginile pe X, forţele militare israeliene au atacat clădirea din Fâşia Gaza, care ar fi fost folosi de membri seniori ai grupării teroriste Hamas.

"Gruparea teroristă Hamas îşi plasează forţele militare în inima populaţiei civile din Fâşia Gaza", au mai precizat forţele israeliene.

Atacul asupra blocului-turn face parte din operaţiunea Sabia de Oţel, o operaţiune militară de ripostă a Israelului împotriva teroriştilor Hamas, care au declanşat războiul în această dimineaţă, lovind numeroase ţinte atât civile, cât şi militare.

Mai mult, militanţii palestienieni s-au filmat în timp ce răpeau israelieni de pe stradă sau din propriile case şi îi duceau în Fâşia Gaza, acolo unde defilau în uralele mulţimii de oameni.

‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt