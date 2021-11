Boji, un câine celebru din Turcia, denigrat într-o conspirație politică. I s-a înscenat că s-ar fi ușurat în autobuz

Conflictele politice pot recruta subiecte ca violența domestică sau poeții morți, în climatul polarizat al Turciei. Totuși, cea mai recentă controversă a fost surprinzătoare chiar și după standardele turcești.

Este vorba de fecale de câine. Conspirația Boji, așa cum o numesc cronicarii turci, a început pe 19 noiembrie când un utilizator Twitter a postat o fotografie cu fecale de câine pe bancheta unui autobuz, susținând că au foste lăsată de Boji.

„Boji, pe statul de plată al municipalității din Istanbul. S-a ușurat în autobuz”, a scris pe Twitter Sagdan Haber, pro-AKP, potrivit Al-monitor.com.

Partidul Justiției și Dezvoltarii (AKP) este cel aflat la guvernare și aruncă un flux constant de critici împotriva lui Ekrem Imamoglu, primarul orașului, membru al Partidul Popular Republican (CHP), aflat în opoziție și un posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2023.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Unii internauți, care probabil s-au săturat de distribuirea masivă a clipurilor în care apare câinele, au transmis că animalului i s-a urcat la cap atenția pe care o primește.

În schimb, alții au sărit să-i ia apărarea, spunând că este foarte puțin probabil ca patrupedul să își facă nevoile pe un scaun. În plus, au apărut și glume cu privire la starea transportului public al orașului, dacă propria mascotă a municipalității a considerat că este potrivit să se ușureze acolo.

Boji, un ciobănescc anatolian slab, cu un comportament calm și 127.700 de urmăritori pe Twitter, a respins imediat acuzațiile: „am fost la adăpost toată ziua cu antrenorul meu”, a scris el (sau, eventual, un complice). Cineva „a plantat fecalele pentru a mă învinovăți. Cât de rău poți să fii?”

Ulterior, a apărut un videoclip postat de purtătorul de cuvânt al municipalității din Istanbul, Murat Ongun. Filmarea arăta un bărbat care scotea fecale dintr-o pungă de plastic și le punea pe scaunul autobuzului.

This is so pathetic. How low a human can get? I don’t know what’s more sad, that he felt the need to frame a dog or that he was carrying shit around in his pocket. That piece of shit he set on the seat is worth more than this trash. Mental illness moment??#Boji @Reuters @dwnews https://t.co/o7GdIt4CW7