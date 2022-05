Boris Johnson, anunț despre războiul din Ucraina în Parlamentul de la Kiev | Parlamentar ucrainean: "N-am mai văzut niciodată așa ceva"

În discursul de marți, la care a asistat și președintele Volodimir Zelenski, Johnson a spus:

"Este o mare onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră în acest moment crucial al istoriei și salut curajul cu care înfruntați prezentul și cu care veți continua să-l înfruntați, în ciuda atacului barbar asupra libertăților voastre (...)

Astăzi am un mesaj pentru voi: Ucraina va învinge, Ucraina va fi liberă. Sunteți stăpânii destinului vostru și nimeni nu îi poate obliga la nimic pe ucraineni. În Marea Britanie, noi vom fi ghidați de voi", a spus el în alocuțiunea susținută din Downing Street, conform BBC.

Johnson a estimat că războiul pornit de Vladimir Putin este "un avertisment" la adresa democrației.

El a continuat spunând că, prin invazia Ucrainei, Putin și-a pregătit singur o catastrofă.

Cât privește Ucraina, aceasta nu doar că a realizat cea mai mare faptă de arme din secolul 21, ci a demascat, de asemenea, "nebunia istorică, eroarea uriașă pe care doar un autocrat o putea face", a apreciat Johnson.

"Epavele blindatelor rusești împrăștiate pe străzile și câmpurile voastre sunt mărturii nu doar ale nebuniei lui, ci și pentru însăși pericolul autocrației", a spus premierul britanic.

Johnson s-a referit și la reacția slabă a Occidentului în 2014, când Putin a invadat peninsula Crimeea, pe care ulterior a anexat-o Federației Ruse în urma unui referendum nerecunoscut pe plan internațional.

"Noi, prietenii voștri, trebuie să fim umili cu privire la ce s-a întâmplat în 2014 (...) când Ucraina a fost invadată pentru prima dată, când Crimeea i-a fost smulsă Ucrainei și a început războiul din Donbas. Adevărul este că am fost prea lenți pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat și am eșuat împreună să decidem atunci sancțiunile pe care ar fi trebuit să i le impunem lui Vladimir Putin. Nu putem face din nou aceeași greșeală", a concluzionat el.

Deputata Lesia Vasilenko a comentat momentul într-un mesaj pe Twitter:

Boris Johnson addressing Ukrainian parliament today. I have never seen this many standing ovations for a single speech. #Ukraine is certainly lucky to have a friend like the #UK pic.twitter.com/xZWlCvNDgB