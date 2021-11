Un britanic vrea să parcurgă 1.400 kilometri cu cea mai mică mașină din lume, de doar 60 de kilograme

Alex Orchin, din Wivelsfield, regiunea East Sussex, se așteaptă să finalizeze călătoria în două sau trei săptămâni. Va pleca la drum cu un Peel P50.

Mașina are doar 137 cm lungime, 104 cm lățime și 120 cm înălțime și poate atinge o viteză maximă de 35 mph (56.33 km/h).

Alex este un pasionat de mașini de epocă și un mare iubitor al cimpoiului. În timpul opririlor, intenționează să se relazexe cântând.

Călătoria are un scop caritabil. El a acceptat provocarea de a strânge bani pentru BBC Children in Need. Se crede că este prima dată când se parcurge traseul John O'Groats - Land's End într-un P50.

„Am parcurs câteva sute de metri și deja s-a stricat ambreiajul. M-au pasionat mereu mașinile vechi și neobișnuite, iar Peel P50 este de departe cea mai neobișnuită mașină pe care am avut-o. M-am gândit că ar fi minunat să parcurg distanța dintre John O'Groats și Land's End (1.407 km, n.red.) într-o Peel P50, ar fi ceva distractiv,” a povestit el, potrivit Midsussextimes.co.uk.

„Iar când am realizat că nimeni n-a mai făcut asta într-o astfel de mașină, m-am gândit că ar fi o ocazie extraordinară să strâng bani pentru o organizație caritabilă. Cântatul la cimpoi îi atrage întotdeauna pe oameni, la fel și această mașină. Așa că m-am gândit că dacă voi combina cele două lucruri între care nu e nicio legătură, le voi atrage atenția oamenilor, iar aceștia vor vedea mașina și totodată motivul pentru care facem asta”, a adăugat.

