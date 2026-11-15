Bulgarii cumpără curent electric din Grecia în timpul zilei. Seara, le vând grecilor din ce au stocat în baterii. Cum a fost posibil

1 minut de citit Publicat la 15:45 15 Noi 2026 Modificat la 16:00 15 Noi 2026

Bulgaria vinde Greciei la ceas de seară din curentul electric stocat în baterii peste zi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Grecia furnizează Bulgariei din ce în ce mai multă energie electrică în timpul zilei și primește înapoi, seara, electricitatea stocată în baterii de infrastructura acestei din urmă țări, bineînțeles, la un preț corespunzător cererii de pe tronsonului orar respectiv, notează Agerpres, care citează publicația Kathimerini.

În august, importurile bulgare din Grecia au ajuns la 750 megawați (MW) în miezul zilei, în timp ce exporturile în direcția opusă au urcat la aproximativ 700 MW în jurul orei 20:00. Evoluția reflectă capacitatea în creștere a Bulgariei de a stoca în timpul zilei electricitate solară ieftină și de a o elibera seara, când cresc prețurile și cererea.

Ponderea energiei solare în producția de electricitate a Bulgariei a crescut de la 4% în 2021 la 21% în 2026, iar capacitate fotovoltaică instalată a urcat de la 1,3 gigawați (GW) la 7,2 GW. Fondurile UE din Mecanismul de Redresare și Reziliență au susținut jumătate din creșterea capacității solare, printr-un program de 3,2 GW care combină instalații de energie regenerabilă cu sisteme de stocare a energiei. Astfel, capacitatea instalată de baterii de stocare a energiei a Bulgariei depășește acum 16 gigawați/oră (GWh).

Diferența de preț între curentul consumat în timpul zilei și consumul de seară s-a diminuat în Bulgaria, după creșterea capacității de stocare.

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În timpul perioadelor de vârf, bateriile pot furniza până la 30% din totalul generării energiei electrice, potrivit Comisiei Europene. Impactul este vizibil și în prețuri. În august 2024, tarifele bulgărești la consumul de electricitate erau, seara, cu 150% mai ridicate decât media zilnică. Până în august 2026, diferența s-a atenuat la 40%.

În plus, Bulgaria și-a modernizat rețeaua de transmisie, simplificând reglementările de conectare la rețea, consolidând legăturile cu Grecia și România, și deschizându-și piața de echilibrare în 2025.

Schimbarea paradigmei bulgărești în materie de stocare și energie din surse regenerabile se reflectă și peste granițe. Exporturile de energie ale Bulgariei au fost parțial direcționate către România, care a fost nevoită să oprească un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă în august, după ce seceta a dus la scăderea nivelului Dunării, ale cărei ape sunt utilizate pentru răcirea reactorului. Atunci, Bulgaria a exportat cu aproximativ 1 GW mai multă electricitate către Romania în timpul orelor de vârf decât în urmă cu doi ani.