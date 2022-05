Cadavrele civililor din Mariupol, aruncate de ruși într-o groapă de gunoi | Imagini cu impact emoțional și detalii înspăimântătoare dezvăluite de un oficial local

Aici au fost aruncate trupurile care au fost scoase de ape din morminte, atunci când noile autorități pro-ruse din Mariupol au încercat să restabilească alimentarea cu apă a orașului, declară Petro Andriuşcenko, consilier al primarului ucrainean din Mariupol, citat de agenția de presă Unian.

Andriușcenko a arătat că tentativa de repunere în funcțiune a rețele de apă a provocat inundații masive, din cauza distrugerilor cauzate de bombardamente.

"Noi descoperiri groaznice. În incinta supermarketului 'Şiri Kum' de pe bulevardul Libertății, rușii au făcut un fel de groapă de gunoi pentru trupurile neînsuflețite. La modul propriu. Aruncă aici trupurile ca la groapa de gunoi", susține responsabilul ucrainean într-o postare pe Telegram, al cărei conținut a fost distribuit și pe alte rețele sociale.

