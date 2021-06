Cadavrul unui copil de 15 luni, găsit în Norvegia, a fost identificat. Părinții lui au murit încercând să ajungă în Anglia pe mare

Este vorba de fiul unei familii kurdo-iraniene care a încercat să ajungă din Franța în Anglia traversând Canalul Mânecii.

Cadavrul a fost găsit de Anul Nou de doi polițiști norvegieni, pe un țărm din sud-vestul țării.

Încă de atunci, anchetatorii au suspectat, pe baza mărcii hainelor purtate de copil, că victima nu era, probabil, de origine norvegiană.

În plus, potrivit autorităților, nu au fost semnalați copii dispăruți în țară.

Copilul în vârstă de 15 luni a fost identificat drept Artin, una dintre cele cinci victime ale naufragiului din 27 octombrie.

The body of a baby boy who died trying to cross the English Channel has been found in Norway.

Fifteen-month-old Artin died with four members of his family while trying to reach the UK in October. https://t.co/PVH17xsQCh