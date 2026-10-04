Canadienii se pregătesc de un scenariu de neimaginat până acum: O invazie militară a SUA. Cum arată simularea unui război SUA-Canada

Premierul Canadei, Mark Carney (al doilea din dreapta), alături de ministrul canadian al Apărării, vizitează o unitate miliară a armatei canadiene. Foto: Getty Images

Premierul canadian Mark Carney a admis săptămâna trecută că a luat în calcul un scenariu de neconceput în alte condiții - o invazie americană asupra Canadei. Chiar dacă e vorba de un risc scăzut și un scenariu extrem de improbabil, premierul canadian a dezvăluit publicației New York Times că a fost obligat să ia în calcul toate scenariile posibile, pe măsură ce relația dintre SUA și Canada s-a deteriorat în timpul administrației lui Donald Trump, informează BBC.

„Asta se cheamă managementul riscului”, a spus Carney.

Tarifele globale ale lui Trump și dorința lui, adesea repetată, de a face din Canada al 51-lea stat i-au determinat pe canadieni să ia în considerare și să simuleze inclusiv un război declanșat de un atac al armatei americane asupra țării.

În 2025, președintele SUA, Donald Trump, spunea că este „extrem de puțin probabil” ca SUA să folosească vreodată forța împotriva Canadei. În schimb, a spus că va continua să exercite presiuni economice pentru a obține obiective politice.

Experții militari consultați de BBC cred, de asemenea, că o invazie a Canadei este puțin probabilă. Chiar și așa, această grijă continuă să-i apese pe canadieni.

Mai întâi, de ce este, totuși, puțin probabil scenariul unui război militar SUA-Canada

Un război între Canada și SUA ar fi extrem complicat și greu de imaginat, a spus generalul-locotenent Christopher Coates, un fost ofițer în Forțele Aeriene Regale Canadiene, care a ocupat diverse poziții de conducere în cariera sa de 34 de ani în armata canadiană.

„Am fost implicat în operațiuni militare în întreaga mea carieră și niciodată nu am luat în considerare posibilitatea unui atac militar venind din teritoriul SUA”, a spus el pentru BBC.

Coates, care a participat la misiuni NATO, a menționat că SUA și Canada colaborează în multe aspecte ale apărării militare.

Ambele țări sunt membre ale NATO și desfășoară și misiuni comune de apărare în regiunea Arcticii sub Comandamentul de Apărare Aerospațială din America de Nord (NORAD), în care împărtășesc frecvent informații.

Din această cauză, Coates apreciază că un atac ipotetic al SUA asupra Canadei nu ar începe cu un atac armat, ci mai degrabă prin mijloace mai „discrete”, cum ar fi războiul cibernetic.

Și totuși, cum ar arăta un război între SUA și Canada?

Prima fază a unui război ar putea fi destul de scurtă.

Conform unei simulări realizate de armata canadiană, la începutul acestui an, un atac al SUA ar copleși pozițiile strategice ale Canadei în decurs de o săptămână.

Armata canadiană ar fi rapid depășită numeric, ceea ce i-ar forța pe miliarii canadieni să recurgă la un război de tip gherilă.

Națiuni aliate precum Franța și Marea Britanie ar fi chemate să ofere sprijin și apărare pentru Canada, a relatat o publicație canadiană, citând oficiali guvernamentali de rang înalt.

Această simulară reprezintă prima astfel de planificare și pregătire în fața unui atac SUA făcută de Canada, în ultimii 100 de ani.

Coates a menționat că, până acum, Canada, spre deosebire de aliații săi din NATO, nu avea un plan de răspuns pregătit în caz de invazie terestră și că acum autoritățile de la Ottawa încearcă să recupereze terenul pierdut.

În același timp, o invazie a Canadei s-ar putea să nu fie deloc simplă din perspectiva SUA.

Chiar și cu armata sa mare, SUA ar avea dificultăți să obțină sprijin pentru un conflict cu Canada, a spus Matthew Schmidt, profesor asociat professor de securitate națională University of New Haven, Connecticut. „Cred că mulți ofițeri americani ar demisiona dacă ar primi ordinul să invadeze Canada,” a spus el. „Ar vedea asta ca pe un ordin ilegal și imoral.”