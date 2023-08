Când se va încheia războiul din Ucraina. Interviu exclusiv cu dr. Pippa Malmgren, fostul consilier al preşedintelui american George W. Bush

Cât timp va mai dura războiul din Ucraina, vor fi de acord părţile implicate să se aşeze la masa negocierilor? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care a răspuns dr. Pippa Malmgren, fost consilier prezidenţial american, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.

"Este o întrebare deschisă legată de cât de mult sprijin are Zelenski din partea NATO şi, în principal, din partea Statelor Unite. Pe de o parte, ei au oferit mult sprijin şi evident foarte îngrijoraţi cu privire la Rusia, dacă o să depăşească acea linie.

Pe de altă parte, o dată cu trecerea timpului, este o conştientizare lentă că Rusia are mai multe arme, are mai mulţi oameni şi că rezistă Ucrainei. Şi acesta nu este punctul meu de vedere, acestea au fost declarate de către militarii noştri de rang înalt. Întrebarea este: care este costul în cele din urmă? Şi de ce o să fie nevoie ca să îl aduci pe Zelenski la masa negocierilor", a declarat dr. Pippa Malmgren.

"Şi acum mai este o nouă problemă care face acest lucru şi mai complex, şi anume Polonia. Şi Polonia este pe punctul de a avea cea mai mare armată din regiune. Polonia are o viziune mai dură asupra Rusiei decât o are NATO sau Washington.

Şi există un sentiment la Washington că se tem mai mult de Polonia decât de Rusia. Pentru că ei pot să ajungă la un acord cu Rusia, dar nu şi cu Polonia. Poziţia Poloniei este să nu cedeze nici măcar un centimetru, că nu se pot încrede în ruşi, singura soluţie este să fie duri.

Cum să se facă realinierea Europei? Am scris puţin despre acest lucru şi am numit-o Imperiul loveşte înapoi şi ce am vrut să spun este că vechile imperii ale Europei Occidentale au început să reapară, precum relaţiile Poloniei cu ţările baltice sau alianţa Poloniei cu Lituania, veche de secole, care începe să revină la viaţă.

Acesa este un nou set de presiuni pe care Washington-ul nu este sigur cum să îl abordeze. Dacă am ajunge la un acord de pace cu Rusia, dar Polonia nu ar fi de acord? Nu este atât de simpu ca Statele Unite să decidă care o să fie rezultatul. Nu mai suntem într-o lume unipolară", a mai dezvăluit fostul consilier prezidenţial al SUA în interviul exclusiv pentru Antena 3 CNN.