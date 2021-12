Uriașa Capră de Crăciun a fost incendiată în Suedia, după cinci ani. Un mesaj pe Twitter arată că și-ar fi forțat norocul

Pompierii au intervenit imediat ce s-a dat alarma, la ora locală 3:55 dimineața, însă construcția a ars atât de repede încât n-a mai putut fi salvată.

Incendiul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Poliția a reținut un suspect, un bărbat de 40 de ani, care însă neagă că ar fi dat foc caprei.

"Mai avem o săptămână până la Crăciun și nu pot să înțeleg cum poate o persoană să facă așa ceva unui simbol cunoscut în întreaga lume", a declarat Rebecca Steiner, o purtătoare de cuvânt a oficialităților.

Ea a precizat că în zonă au fost instituite măsuri de securitate stricte, însă constructorii caprei și municipalitatea au avut de ales între a proteja celebra structură și a permite oamenilor să o admire de aproape.

Gavlebocken (Capra din Gavle) a fost ridicată pentru prima dată în piața centrală din Gavle în 1966 și a devenit, de atunci, o țintă pentru incendiatori și vandali.

BBC notează că acest simbol al Crăciunului cu origini în mitologia scandinavă a supraviețuit unei tentative de "răpire" cu elicopterul și a fost lovit cu mașina însă, cel mai adesea, a fost vizat de incendieri.

În primul an al existenței sale, construcția a fost carbonizată la miezul nopții în ajunul Anului Nou.

Mai recent, în 2016, capra a fost pusă din nou pe jar: un individ s-a urcat, atunci, pe gardul din jurul imensei construcții din paie, a stropit-o cu un lichid inflamabil şi i-a dat foc, deși în apropiere se aflau doi agenți de securitate.

BBC notează că este posibil ca atracția de Crăciun din Gavle să-și fi "forțat" norocul. Pe contul său social a fost postat mesajul că, "pentru al cincilea an la rând, capra rezistă".

Într-adevăr, anul acesta se împlinesc 55 de ani de la prima incendiere și cinci ani de la ultima.

