Carnagiu comis de Rusia în Ucraina: 48 de morți într-un atac la Groza | Zelenski: "Rusia va ataca statele baltice peste cinci ani!"

Informația provine de la președintele Volodimir Zelenski, prezent, astăzi, în Spania la o reuniune internațională, relatează BBC.

Într-un mesaj pe Telegram, Zelenski a precizat că rușii au lovit un magazin alimentar și a calificat atacul drept o "crimă brutală" a Moscovei.

"Rusia are nevoie de acest atac și de atacuri teroriste similare pentru un singur lucru: pentru a face din agresiunea sa genocidară o nouă regulă pentru întreaga lume", a acuzat președintele ucrainean.

Atacul cu rachetă a lovit joi, după ora locală 13, satul Groza, aflat lângă Kupiansk, în regiunea Harkov.

Președinția Ucrainei a distribuit imagini de la locul atacului (foto) iar guvernatorul regional Oleg Sinegubov a menționat că între victime se numără un copil de șase ani.

Numărul morților în atacul Rusiei cu rachetă asupra satului ucrainean Groza a ajuns la 49 de morți și șapte răniți, potrivit procurorului general al Ucrainei, citat de presa internațională.

Ukrainian media report that at the time of the Russian strike on a cafe in the village of #Hroza, there was a wake сeremony there, so a large number of people gathered in one place. pic.twitter.com/ifGDFrDuhE